Police Driver : माह में सिर्फ 15 दिन चालक के भरोसे पुलिस

- पुलिस में चालकों की कमी (Shortage of Police driver)

- सड़क हादसे में जा चुकी है एक कांस्टेबल की जान

जोधपुर Published: July 28, 2022 01:44:51 pm

जोधपुर।

पुलिस कमिश्नरेट (Police commissionerate Jodhpur) जोधपुर, जहां पुलिस अधिकारियों की लम्बी-चौड़ी फौज है। अपराध पर नियंत्रण के लिए 31 पुलिस स्टेशन हैं। किसी भी प्रकार की सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंचने के लिए प्रत्येक थानों में एक-एक बाेलेरो के साथ-साथ चेतक वाहन भी मुहैया करवाई गई है, लेकिन इन वाहनों के लिए चालक का अभाव है। कमिश्नरेट के थानों में एक दिन छोड़कर एक दिन के लिए ही चालक मिल पा रहे हैं। (Shortage of driver in Police)

24 घंटे चालक, अगले 24 घंटे कांस्टेबल

जिले के पुलिस स्टेशनों में चालकों की कमी को दूर करने के लिए अलग ही व्यवस्था लागू है। थानों के लिए सिर्फ एक-एक चालक ही मुहैया है। थानों में एक दिन यानि 24 घंटे के लिए एक चालक की ड्यूटी लगती है। उसके अगले दिन उसका अवकाश रहता है। उस दिन थाने के किसी सिपाही की बतौर चालक ड्यूटी रहती है। (Driver available for 15 days in a month for police station)

450 वाहनों पर सिर्फ सौ चालक

पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में करीब 450 वाहन हैं। इनमें 160 दुपहिया वाहन हैं। 250 मोटरसाइकिलें हैं। शेष मिनी बस, बसें और ट्रक आदि हैं। इनकी तुलना में चालक सिर्फ सौ ही हैं। इनमें से 8 चालक हेड कांस्टेबल बन चुके हैं। लम्बे समय से चालक पद के लिए भर्ती नहीं हुई है।

हादसे में हो चुकी है कांस्टेबल की मौत

बोरानाडा थाने की बोलेरो गत 22 जुलाई को सालावास रोड पर ट्रेलर से टकरा गई थी। बोलेरो चला रहा कांस्टेबल मांगीलाल बिश्नोई गंभीर घायल हो गया था। जिसकी 26 जुलाई को एमडीएम अस्पताल में मृत्यु हो गई थी।

फैक्ट फाइल

पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में पुलिस स्टेशन : 31

कुल वाहन : 450--------------------------------

पुलिस कमिश्नरेट में चालक : 100

हेड कांस्टेबल बने चालक : 8

'चालकों की कमी है। इससे दिक्कतें भी हो रही हैं। चालकों के पद बढ़ाने की जरूरत है। इस संबंध में सरकार को प्रस्ताव भी भेजा हुआ है। जिन कांस्टेबल के पास लाइसेंस हैं उनकी मदद ली जा रही है।'

विनीत कुमार बंसल, पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय व यातायात) जोधपुर।

