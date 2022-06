Robbery : आखिरकार सक्रिय हुई पुलिस, मिले लुटेरों के सुराग

- पुलिस का दावा, एक-दो दिन में पकड़े जाएंगे लुटेरे

जोधपुर Published: June 16, 2022 02:32:42 pm

जोधपुर।

आमजन खासकर महिलाओं व युवतियों के हाथों से मोबाइल लूटपाट (Mobile robbery with ladies and gents) बढ़ने के बाद हरकत में आई पुलिस (Police active to caught robbers gang) को लुटेरों के संबंध में कुछ अहम सुराग (Police got important clue of robbers) मिले हैं। संदेह के आधार पर कुछ युवकों को हिरासत में लिया गया है। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस (Police station Chopasni Housing board) का दावा है कि एक-दो दिन में लुटेरे पकड़ लिए जाएंगे।

लुटेरों के सक्रिय होने व लगातार वारदातों के बाद पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगोई व पुलिस उपायुक्त भुवन भूषण यादव और

वन्दिता राणा ने संबंधित थानाधिकारियों को लुटेरों को जल्द से जल्द पकड़ने के निर्देश दिए।

चौहाबो थानाधिकारी जुल्फिकार अली ने टीमें बनाकर चौहाबो सेक्टर-16 में लूट की वारदातस्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। इनसे कुछ संदिग्धों की पहचान की गई। इनकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिशें दी गईं। कुछ संदिग्ध पकड़े भी गए हैं। जिनसे जांच की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में कुछ अहम सुराग मिले हैं। जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

राजस्थान पत्रिका (Rajasthan Patrika News impact) की खबर का असर

मूलत: ढांढणिया हाल सरस्वती नगर निवासी शारीरिक शिक्षक पीराराम चौधरी के हाथ से गत 13 जून की शाम चौहाबो के सेक्टर 16 में मोटरसाइकिल सवार लुटेरों ने मोबाइल लूट लिया था। पीडि़त थाने पहुंचा तो लूट का मामला दर्ज करने की बजाय गुमशुदगी दर्ज की थी। राजस्थान पत्रिका ने मंगलवार के अंक में पृष्ठ-3 पर 'पीटीआइ का मोबाइल लूटा, पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर टरकाया' शीर्षक से समाचार प्रकाशित कर पुलिस की लीपापोती उजागर की थी।बुधवार के अंक में पृष्ठ-3 पर '22 दिन में लूट की 12 वारदातें, खुलासा सिर्फ एक' शीर्षक से समाचार प्रकाशित कर पुलिस की ढिलाई उजागर की थी। इससे हरकत में आई पुलिस ने पीटीआइ को थाने बुलाकर लूट का मामला दर्ज किया। साथ ही टीमें बनाकर लुटेरों की धरपकड़ शुरू की। कुछ संदिग्धों को पकड़ा गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है।

