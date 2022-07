Policemen suspended : बंदी को घूमाने ले गए चालानी गार्ड, पांच निलम्बित

- भीलवाड़ा में दो पुलिसकर्मियों की हत्या (murder case of 2 constable in Bhilwara) के मामले में सह आरोपी है बंदी

जोधपुर Updated: July 08, 2022 11:49:07 pm

जोधपुर।

पुलिस और अपराधियों में सांठगांठ (Nexus between police and criminals) का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। भीलवाड़ा में दो पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले (2 constable murder case in Bhilwara) में गिरफ्तार अभियुक्त को चालानी गार्ड के रूप में लगे पुलिस कर्मी अस्पताल से घुमाने बाहर (Policemen took the prisoner for a walk) ले गए और मामला अस्पताल से पुलिस तक पहुंचा तो तीन घंटे बाद लौटे (matter reached police from hospital and returned after three hours)। इस मामले में पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) ने शुक्रवार को एक हेड कांस्टेबल व चार सिपाहियों को निलम्बित (5 policemen suspended for took prisioner for walk) कर दिया। इनके खिलाफ अस्पताल की ओर से शास्त्रीनगर थाने (Police station shastrinagar) में मामला भी दर्ज किया गया है। (FIR registered against prisioner)

पुलिस के अनुसार भीलवाड़ा में गत वर्ष तस्करों की फायरिंग में दो कांस्टेबल की हत्या के मामले में सह-आरोपी भोपालगढ़ थानान्तर्गत अरटिया गांव निवासी रामनिवास फंगाल को रीढ़ की हड्डी में दर्द की वजह से गत 24 जून को जोधपुर सेंट्रल जेल से एमडीएम अस्पताल के कोटेज वार्ड में भर्ती कराया गया था। नर्स स्मिता गुरुवार रात नौ बजे इंजेक्शन लगाने गई तो दरवाजा अंदर से बंद था। एक-डेढ़ घंटे बाद अस्पताल की पार्किंग के एक युवक ने दरवाजा खोला। बंदी रामनिवास गायब था। नर्स ने ड्यूटी प्रभारी और पुलिस को सूचित किया। चौकी से फोन करने पर चालानी गार्ड कुछ देर बाद बंदी के साथ लौटे।

एसीपी (पश्चिम) चक्रवर्तीसिंह राठौड़ ने आधी रात अस्पताल पहुंचकर जांच की। प्रथम दृष्टया चालानी गार्ड की भूमिका संदिग्ध पाई जाने पर चालानी गार्ड बदल दिए। पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ के निर्देश पर पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय व यातायात) विनीत कुमार बंसल ने चालानी गार्ड प्रभारी हेड कांस्टेबल परसादीलाल मीना, कांस्टेबल श्रवण, सुखवीरसिंह, सत्यनारायण और नरेन्द्र को निलम्बित कर दिया।

घर ले जाने का अंदेशा

बंदी रामनिवास दो-तीन घंटे वार्ड से गायब रहा। अंदेशा है कि चालानी गार्ड बंदी को घर अथवा कहीं और लेकर गए होंगे। इस बारे में सीसीटीवी फुटेज व मोबाइल लोकेशन से पता लगाया जा रहा है। मामले में अस्पताल पार्किंग के एक कर्मचारी की भूमिका की जांत भी की जा रही है। वह भी भोपालगढ़ का रहने वाला है।

इनका कहना है...

'बंदी के गायब होने का पता लगते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर उसे ढूंढ निकाला। एफआइआर दर्ज की गई है। बंदी को बाहर ले जाने में जो भी शामिल है उसका पता लगाकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।'

गौरव यादव, पुलिस उपायुक्त (पश्चिम), जोधपुर।

जान से मारने की धमकी देने वाला एडवोकेट मुंशी रिमाण्ड पर

- नुपूर शर्मा को समर्थन करने संबंधी व्हॉट्सऐप स्टेटस लगाने के विरोध का मामला

जोधपुर।

भाजपा की निलम्बित प्रवक्ता नुपूर शर्मा को समर्थन करने संबंधी व्हॉट्सऐप स्टेटस लगाने को लेकर हाईकोर्ट के एक एडवोकेट क्लर्क (मुंशी) को जान से मारने की धमकियां देने वाले दूसरे मुंशी को अदालत ने शुक्रवार को कुड़ी भगतासनी थाना पुलिस की रिमाण्ड पर भेज दिया।

थानाधिकारी सुमेरदान ने बताया कि प्रकरण में गिरफ्तार लायकान मोहल्ले में किले की घाटी निवासी सोहैल खान पुत्र सरताज खान को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे दो दिन के रिमाण्ड पर भेजने के आदेश दिए गए। आरोपी को रविवार को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा।

गौरतलब है कि बाड़मेर में डोली राजगुरु निवासी एडवोकेट क्लर्क (मुंशी) महेन्द्रसिंह उर्फ धर्मेन्द्रसिंह राजपुरोहित ने गत छह जून को अपने व्हॉट्सऐप स्टेटस पर नुपूर शर्मा को सपोर्ट करने वाली पोस्ट उपलोड की थी। आरोपी सोहैल खान ने स्टेटस देखा तो विरोध किया था। साथ ही धमकी भरे संदेश भेजने शुरू कर दिए थे। इस बीच, गुरुवार को हाईकोर्ट में दोनों एडवोकेट क्लर्क आमने-सामने हो गए थे, जहां सोहैल खान ने स्टेटस का विरोध किया था और महेन्द्रसिंह को उदयपुर हत्याकाण्ड जैसा हाल करने की धमकियां दी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर सोहैल खान को गिरफ्तार किया था। पढ़ना जारी रखे

