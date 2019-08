कटिंग पानी कैम्पेन बना जन अभियान,अभियान के  पोस्टर्स रेस्टोरेंट्स में  बांटे

जोधपुर. राजस्थान पत्रिका की ओर से चलाए जा रहे कटिंग पानी कैम्पेन ( Cutting Paani campaign of rajasthan patrika ) के साथ भी एेसा ही हो रहा है। पत्रिका के कटिंग पानी ( Cutting paani ) कैम्पेन से प्रभावित हो कर शहर की स्वयंसेवी संस्थाएं ( NGOs ) और क्लब्स ( clubs )भी स्वप्रेरणा से इस मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं। रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर संस्कार ( Rotary Club of Jodhpur sanskar ) की ओर से कटिंग पानी के पोस्टर बनवा कर शनिवार को शहर की छह रेस्टोरेंट्स ( reastaurants ) में बांटे गए। इन पोस्टर्स पर लिखा है- दिस प्लेस सव्र्ज कटिंग पानी, जितनी प्यास है उतनी बुझाओ, कटिंग पानी, सेव ड्रॉप। क्लब सदस्यों ने खुद भी रेस्टोरेंट में आधा ग्लास पानी ही मंगवाया।

अभियान को अपनाया

आज शहर की छह रेस्तरां ने पत्रिका के कटिंग पानी अभियान को अपनाया। इस मौके क्लब सेक्रेटरी विभा भट्ट ने बूंद-बूंद पानी का महत्व बताया। क्लब प्रेसीडेंट एलोरा भंडारी और सेक्रेटरी विभा भट्ट ने अपने मेम्बर्स अलका, रचना, मेघना, रेखा, मधु, श्रुति, प्रिया, स्वाति, मनीषा, शशि, रति, पूजा, डिंपल, प्रीति, रिया, अनुराधा, शीलू, सुरुचि, अंजना, रीना, कंचन, अमिता और राखी के साथ मिल कर इस मुहिम को आगे बढ़ाया।

रेस्टोरेंट्स वाले खुद ही पोस्टर्स ले गए

रोटरी क्लब संस्कार प्रेसीडेंट एलोरा भंडारी ने बताया कि मैं रोज पत्रिका में कटिंग पानी कैम्पेन की खबरें पढ़ रही थी और सोच रही थी कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। यही सोच कर क्लब की ओर से पोस्टर्स छपवाए और संस्था की सभी सदस्यों ने इस पोस्टर का विमोचन किया। रोटरी क्लब संस्कार प्रेसीडेंट एलोरा भंडारी ने जब रेस्टोरेंट संचालकों को इस मुहिम के बारे में बताया तो उन्होंने भी इसमें साथ देने का वादा किया। कई रेस्टोरेंट्स वाले तो खुद ही चल कर आए और ये पोस्टर्स ले गए।

बूंद-बूंद से घड़ा भरता है

क्लब सेक्रेटरी विभा भट्ट ने बताया कि कटिंग पानी कैम्पेन के प्रति गंभीरता को आप इस बात से समझ सकते हैं कि जब रेस्टोरेंट वालों को पता चला तो उनका खुद चल कर हमारे पास आना और पोस्टर्स मांगना यह बताता है कि अगर लोगों के बीच कोई अच्छी बात फैलाई जाए तो वे समझते हैं और उसका साथ निभाते हैं। इसलिए आम जनता को भी पानी की बचत के इस अभियान से जुडऩा चाहिए, क्यों कि बूंद-बूंद से घड़ा भरता है।