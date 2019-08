पहले रिमिक्स-फ्यूजन, अब नई मूवी में ओल्ड सॉन्ग्स का तडक़ा

पहले रिमिक्स-फ्यूजन, अब नई मूवी में ओल्ड सॉन्ग्स का तडक़ा

जोधपुर. दिलकश संगीत ( Savory music ) की सरगम सभी का मन मोहa लेती है। क्यों कि संगीत दिल का सुकून है ( music is relax of heart ) । अच्छा संगीत इन्सान में ताजगी और जोश भर देता है। संगीत की धुन लय और ताल किसी भी भाषा की मोहताज नहीं है। संगीतकारों ( musicians ) और गायकों ( singers ) की मानें तो आज के संगीत में प्रयोगधर्मिता और नयापन आ गया है। बॉलीवुड ने संगीत जगत को कई अमर गीत दिए हैं, जो सदाबहार ( evergreen ) हैं। कई पुराने नगमे ( old songs ) तो एेसे हैं कि जिनकी लोकप्रियता हर दौर में बनी रही। इस पर आज के संगीतकारों ने कभी उन पर रीमिक्स ( remix songs ) बनाए तो कभी फ्यूजन म्यूजिक ( fusion song ) बनाया। आजकल तो इसका विस्तार यह हो गया है कि पुरानी फिल्मों के नगमे नई फिल्मों में नये अंदाज में पेश किए जा रहे हैं। यह बात दीगर है कि ये नगमे ऑरिजनल सॉन्ग ( orignal songs ) की बराबरी नहीं कर पा रहे।