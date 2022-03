Pushpaholi - राजस्थन के इस शहर में ठाकुरजी के साथ भक्तों ने खेली पुष्पहोली, देखें वीडियो...

Pushpaholi - सूर्यनगरी के प्रमुख कृष्ण मंदिरों में फागोत्सव की धूम

महिला संगठनों की ओर से भी मनाई जा रही पुष्प होरी

Pushpaholi - ब्रज की प्रसिद्ध होरी ' सांवरियो होरी खेले रे बिरज के मायने ।... अबीर गुलाल वांरी झोली में .... सांवरो सखियां रे आडो फिर जावे रे बिरज के मायने .. का समवेत स्वरों में गायन और होरियों पर ढोलक की थाप पर थिरकते हुए बिरज की बालाओं के रूप में कान्हा के खयालों में मगन होकर झूमती श्रद्धालु महिलाएं । चारों ओर उड़ रही अबीर गुलाल और उफान लेता भक्ति का सागर। यह मनोहारी दृश्य है शहर के प्रमुख कृष्ण मंदिरों का , जहां चल रहा है फागोत्सव। सूर्यनगरी की पुरातन संस्कृति व ऐतिहासिक धरोहर को संजोने के लिए प्रसिद्ध जोधपुर शहरवासी परंपराओं निर्वाह पीढ़ी दर पीढ़ी किए जा रहे हैं ।

Pushpaholi - Devotees played Pushpaholi with Thakurji in this city of Rajasthan