Sucide attempt : पत्नी से झगड़ा : सरकारी कर्मचारी झील में कूदा, जानें फिर क्या हुआ

- युवक डूबने पर बचाव में चिल्लाने लगा, गोताखोर ने जीवित बाहर निकाला

जोधपुर Published: August 17, 2022 01:29:42 pm

जोधपुर।

पत्नी से झगड़ों से परेशान एक सरकारी कर्मचारी (Government employee) इतना आहत हो गया कि आत्महत्या करने के लिए उसने बुधवार सुबह कायलाना झील (Kaylana Lake) में छलांग लगा ली (Government employee jumped into lake for sucide), लेकिन कुछ ही पल में जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। तभी एक गोताखोर ने जान जोखिम में डाल युवक को सकुशल बाहर निकाल लिया। (Swimmer saved government employee from sucide attempt in lake)

सूत्रों के अनुसार कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड निवासी एक युवक सरकारी कर्मचारी है। वह सुबह नौ बजे कायलाना झील पहुंचा और आत्महत्या करने के लिए पानी में कूद गया। वह डूबने लगा तो बचाओ-बचाओ चिल्लाने लगा। आवाज सुन झील के किनारे मौजूद गोताखोर भरत चौधरी मौके पर पहुंचा और युवक को जीवित बाहर निकाल लिया।

उसके पास मिले मोबाइल नम्बर से परिजन को सूचित किया गया। युवक की मां व बहन कायलाना झील पहुंची। इकलौत पुत्र व भाई को सकुशल पाकर दोनों ने राहत की सांस ली। सरकारी कर्मचारी होने के चलते मां व बहन के आग्रह पर पुलिस को सूचना नहीं दी गई। फिर मां-बहन समझाइश करने के बाद युवक को साथ में घर ले गई।

गोताखोरों का कहना है कि आत्महत्या का प्रयास करने वाला युवक सरकारी कर्मचारी है। उसका पत्नी से आए दिन झगड़े होते हैं। इसी के चलते वह परेशान होकर जान देने पहुंचा था।

गोताखोरों का कहना है कि आत्महत्या का प्रयास करने वाला युवक सरकारी कर्मचारी है। उसका पत्नी से आए दिन झगड़े होते हैं। इसी के चलते वह परेशान होकर जान देने पहुंचा था।

