Paper leak : परीक्षा से 20 मिनट पहले छात्रों के मोबाइल में पहुंचा प्रश्न पत्र

- परीक्षा शुरू होने से पहले आउट हुआ था प्रश्न पत्र

- बीएससी नर्सिंग पार्ट-2 मुख्य परीक्षा, जांच में पुष्टि, पांच अभ्यर्थियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज

जोधपुर Published: May 11, 2022 01:11:47 pm

जोधपुर।

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर की ओर से आयोजित की जा रही बीएससी नर्सिंग पार्ट-2 मुख्य परीक्षा (B Sc. Part-2 main exam paper leak) के एक विषय का प्रश्न पत्र गत माह आउट हो गया था। मथुरादास माथुर अस्पताल परिसर िस्थत राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय में परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा से बीस मिनट पहले पांच परीक्षार्थियों के मोबाइल में प्रश्न पत्र पहुंच गया (Exam paper out) (exam paper reached in students mobile before 20 minuted of exam) था। जांच के बाद अब शास्त्रीनगर थाने में पांचों अभ्यर्थियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई गई है। (FIR registered against 5 students in exam paper leak case)

पुलिस के अनुसार राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय, एमडीएम अस्पताल परिसर के प्रधानाचार्य मुकेश तेतरवाल की ओर से परीक्षाथी्र खुशाल देवासी, रेखा चौधरी, विशाल दाधीच, सुरेन्द्र कुमार व हनुमानसिंह के खिलाफ परीक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया गया है। जांच की जा रही है।

आरोप है कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर की ओर से बीएससी नर्सिंग पार्ट-2 मुख्य परीक्षा ली जा रही है। एमडीएम अस्पताल परिसर के राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय में परीक्षा केन्द्र है, जहां जोधपुर की सभी नर्सिंग कॉलेजों की परीक्षाएं आयोजित कराई जा रही है। गत 29 अप्रेल को बीएससी नर्सिंग पार्ट=2 मुख्य परीक्षा के तहत कम्यूनिकेशन एण्ड एज्यूकेशन टेक्नोलॉजी प्रश्न पत्र-1 की परीक्षा थी। जो सुबह 9 बजे शुरू हुई थी, लेकिन बीस मिनट पहले यानि 8.40 बजे ही परीक्षा केन्द्र के कुछ अभ्यर्थियों के मोबाइल में प्रश्न पत्र आ गए थे। जांच में इसका पता लगा। तब प्रधानाचार्य ने फोन के मार्फत विश्वविद्यालय के परीक्षा अनुभाग को सूचित किया था। साथ ही ई-मेल व पत्र भेजकर भी अवगत कराया गया था।

परीक्षा केन्द्र पर चार अभ्यर्थियों से मोबाइल कब्जे में ले लिए गए थे। अभ्यर्थी रेखा से पूछताछ की गई तो उसने सुरेन्द्र कुमार पर मोबाइल में प्रश्न पत्र भेजने का आरोप लगाया था। सुरेन्द्र ने अपना मोबाइल देने से इनकार कर दिया था।

Paper leak : परीक्षा से 20 मिनट पहले छात्रों के मोबाइल में पहुंचा प्रश्न पत्र

विश्वविद्यालय की ओर से पूरे मामले की जांच कराई गई। जिसमें प्रश्न पत्र आउट होने की पुष्टि हुई। इस पर विश्वविद्यालय के निर्देश पर परीक्षा केन्द्र के प्रधानाचार्य मुकेश तेतरवाल ने पांचों अभ्यर्थियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें