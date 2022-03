Rajasthan Day 2022 - अमरीका में भी राजस्थान दिवस पर पहली बार बिखरेंगे लोक रंग

Rajasthan Day 2022 - न्यूयॉर्क में वर्चुअली होगा आयोजन

- स्वरूप खां देंगे प्रस्तुति

Rajasthan Day 2022 - अमरीका में भी बुधवार को राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। न्यूयॉर्क स्थित भारतीय कॉन्सुलेट राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमरीका (राना) और जयपुर फुट यूएसए के साथ मिलकर इस मौके वर्चुअल आयोजन करेगा। इसमें इंडियन आइडल में विजेता रहे मरूभूमि के प्रसिद्ध लोक कलाकार स्वरूप खां लंगा की प्रस्तुति खास आकर्षण होगी। अमरीका में संभवतः पहली बार राजस्थान दिवस पर कोई आयोजन किया जा रहा है।

Rajasthan Day 2022 - Folk colors will be scattered in America on Rajasthan Day