जोधपुरPublished: Dec 05, 2022 02:17:49 am Submitted by: Vikas Choudhary

- मारपीट, जानलेवा हमला व अवैध हथियार के 25 मामले हैं दर्ज, अब जेल भेजा

RAJPASA : हिस्ट्रीशीटर छह माह के लिए राजपासा में निरूद्ध

जोधपुर।

प्रतापनगर थाना पुलिस (Police station Pratapnagar) ने जानलेवा हमला व मारपीट के मामले में फरार एक हिस्ट्रीशीटर को पकड़कर राजस्थान समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम (2006) (राजपासा) (RAJPASA) के तहत निरूद्ध करवाकर जेल (Histroysheeter bound in RAJPASA for six monts) भिजवाया। उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में 25 मामले दर्ज हैं। (Historysheeter Vicky fighter arrest in RAJPASA)

थानाधिकारी देवीचंद ढाका ने बताया कि चानणा भाखर में हुड़को क्वार्टर सेक्टर-ई निवासी हिस्ट्रीशीटर विक्की फाइटर उर्फ रिक्की (39) पुत्र रघुवीर ओटवाल को राजपासा में निरूद्ध कर जेल भिजवाया गया है। वह छह माह तक न्यायिक अभिरक्षा में रहेगा। इस दौरान उसकी जमानत नहीं हो पाएगी।

आरोपी विक्की हत्या व मारपीट के मामलों में फरार था। उसे राजपासा में निरूद्ध किया जाना था। ऐसे में डीएसटी प्रभारी एसआइ मनोज कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने तलाश शुरू की और एकलखोरी गांव के पास दबिश देकर विक्की फाइटर को हिरासत में लिया। राजपासा में निरूद्ध करवाने के बाद उसे जेल भिजवाया गया।

25 एफआइआर दर्ज, 23 में चालान पेश

पुलिस का कहना है कि हिस्ट्रीशीटर विक्की के खिलाफ मारपीट, हत्या के प्रयास, अवैध हथियार, लूट व डकैती आदि के 25 मामले दर्ज हैं। 23 मामलों में कोर्ट में चालान पेश हो चुका है। वह जेल से जमानत पर छूटने के बाद फिर से सक्रिय हो जाता था।

