Raju Thehat murder : राजू ठेहट की हत्याकाण्ड के तार 007 गैंग से जुड़े

जोधपुरPublished: Dec 16, 2022 08:09:02 pm Submitted by: Vikas Choudhary

- हथियार व साढ़े तीन किलो एमडी ड्रग्स जब्त, लादेन गिरफ्तार

जोधपुर।

सीकर में हिस्ट्रीशीटर राजू ठेहट हत्याकाण्ड (Raju Thehat murder case) के तार जोधपुर जिले की कुख्यात 007 गैंग (Raju Thehat's murder case linked to 007 gang) से जुड़े हैं। ठेहट की हत्या में प्रयुक्त हथियार बीकानेर के पंकज सारस्वत ने जोधपुर की 007 गैंग (007 Gang) को सौंपे थे। गत 8 दिसम्बर को फलोदी में ओवरब्रिज के पास पंकज ने 007 गैंग के हनुमान, महिपाल, मनीष शेखाणी व लोहावट निवासी राजू पुत्र सुखराम बिश्नोई फलोदी गए थे, जहां पुल के पास पंकज ने बैग में हथियारों की खेप सौंपी थी। उसमें से हॉकी बट 12 बोर बंदूक मनीष शेखाणी ने हनुमान उर्फ लादेन को दी थी। (Weapons used in Raju Thehat's murder were gave to 007 Gang)

आइपीएस अधिकारी व बीकानेर के एएसपी अमित कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने गुरुवार मध्यरात्रि में भोजाकोर गांव में ज्याणियों की ढाणी में दबिश दी, जहां से ओसियां में सिरमण्डी निवासी हनुमान उर्फ लादेन पुत्र केशूराम बिश्नोई (Hanuman Bishnoi @ Laden) को गिरफ्तार कर हॉकी बट 12 बोर बंदूक व चार जिंदा कारतूस जब्त किए। जबकि कैम्पर से उतरकर मनीष शेखाणी, राजू मांजू, महिपाल बिश्नोई, जूड निवासी श्यामलाल बिश्नोई व बुधनगर निवासी इमरत बिश्नोई फरार हो गए। मनीष शेखाणी को शुक्रवार देर शाम हिरासत में लिया गया। अन्य की तलाश की जा रही है।

अब तक की सबसे बड़ी एमडी ड्रग्स जब्त

हनुमान उर्फ लादेन से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने लोहावट थानान्तर्गत जम्भेश्वर नगर में मनीष शेखाणी की ढाणी पर दबिश दी, जहां बाहर खड़ी एसयूवी से साढे तीन किलो एमडी ड्रग्स जब्त की गई। यह जोधपुर जिले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है।