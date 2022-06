Rape Blackimailing : इस हरकत से सामने आई बलात्कार व ब्लैकमेलिंग की वारदात

- बलात्कार कर वीडियो बनाया, सात साल तक देह शोषण

जोधपुर Published: June 28, 2022 07:04:58 pm

जोधपुर।

जिले में एक युवक ने पड़ोस की एक युवती के नाबालिग होने के दौरान अश्लील वीडियो (Nude video made after rape with minor) बना लिए और ब्लैकमेल कर सात साल तक देह शोषण (Raped with minor by Blackmail) करता रहा। अब बालिग होने पर युवती की शादी तय हुई तो युवक ने फर्जी आइडी से युवती बन मंगेतर को संदेश भेजकर शादी से मना कर दिया। इसका पता लगने पर युवती थाने पहुंची और पड़ोसी युवक के खिलाफ पोक्सो व बलात्कार का मामला दर्ज कराया। (Rape and blackmailing FIR against Neigbour)

पुलिस के अनुसार युवती की शिकायत पर उसके घर के पास रहने वाले एक युवक के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है। चूंकि मामला सात साल पहले शुरू हुआ था तब पीडि़ता नाबालिग थी। इसलिए पोक्सो की धाराएं भी लगाई गईं हैं।

आरोप है कि सात साल पहले आरोपी ने नाबालिग पीडि़ता से बलात्कार कर अश्लील वीडियो बना लिया था। फिर वह वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बलात्कार करने लग गया था। सात साल तक वह पीडि़ता का शारीरिक शोषण करता रहा। गत दिनों पीडि़ता की सगाई हो गई थी। शादी की तारीख भी तय हो गई। इसका पता लगने पर आरोपी ने फर्जी आइडी से युवती बनकर मंगेतर को संदेश भेजे कि वह किसी और से प्यार करती है। उससे शादी नहीं करना चाहती है।

यह संदेश देख युवक ने घरवालों से बात की। फिर युवती तक भी यह बात पहुंची। उसने घरवालों को पूरी बात बताई। फिर परिजन संग वो थाने पहुंची और मामला दर्ज कराया। पुलिस ने पीडि़ता के बयान दर्ज करने के साथ ही मेडिकल कराया है।

