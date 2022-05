Rape : पुत्री से मिलने बालिका गृह से भागी, दो युवकों ने किया बलात्कार

- लिफ्ट के बहाने दोनों युवकों की हिमाकत, दोनों गिरफ्तार

जोधपुर Updated: May 21, 2022 11:38:01 pm

जोधपुर।

मासूम पुत्री व माता-पिता से मिलने के लिए मण्डोर थानान्तर्गत बालिका गृह से भागने वाली एक युवती से लिफ्ट के बहाने (a woman rape by two boys pretext of lift) दो अलग-अलग युवकों ने बलात्कार कर (A woman who ran away from Girls home, raped by two boys) छोड़ दिया। एक युवक ने पुलिस के आवासीय क्वार्टर (a man raped woman police quarter) में और दूसरे युवक ने कार में बलात्कार (other man raped woman in car) किया। युवती के मिलने पर वारदात सामने आने पर हरकत में आई पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों से शनिवार को दोनों युवकों को गिरफ्तार किया। (Police arrested both the rapiest) जोधपुर में इस तरीके की यह संभवत: पहली वारदात है।

थानाधिकारी मनीष देव ने बताया कि गत वर्ष झंवर थाने में दर्ज ननद की हत्या के एक मामले में किशोरी को संरक्षण में लिया गया था। उसे बालिका गृह भिजवा दिया गया था। उसके एक पुत्री भी है। जो कुछ समय तक बालिका गृह में साथ रही थी। फिर उसे नाना-नानी साथ ले गए थे। अब किशोरी बालिग हो चुकी है। बच्ची व माता-पिता की याद आने पर युवती शुक्रवार रात बगैर किसी को बताए बालिका गृह से भाग गई। दूसरे दिन उसके न मिलने पर तलाश की गई। फिर मण्डोर थाने में मामला दर्ज कराया गया।

पुलिस तलाश करते हुए युवती के घर पहुंची तो वह मिल गई। उसे दस्तयाब कर थाने लाया गया। पूछताछ करने पर सामने आया कि बालिका गृह से भागने के बाद लिफ्ट देने के बहाने दो अलग-अलग युवकों ने उसके साथ बलात्कार किया था। ऐसे में पुलिस ने मामला दर्ज कर उसका मेडिकल कराया। उसकी निशानदेही और अभय कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेंटर के सीसीटीवी फुटेज की मदद से तलाश कर बाप थानान्तर्गत सोनलपुरा राणेरी निवासी कुलदीप (23) पुत्र लादूराम बिश्नोई और देचू थानान्तर्गत गोदेलाई निवासी बाबूराम (22) पुत्र बुधाराम जाट को देर रात गिरफ्तार किया।

