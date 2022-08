Teenager : Rape Pregnent : बलात्कार से किशोरी गर्भवती, बच्चे को दिया जन्म

- किशोरी अस्पताल में भर्ती

जोधपुर Published: August 06, 2022 10:01:20 pm

जोधपुर।

जिले में एक युवक ने पड़ोसी किशोरी से बलात्कार (Rape with minor) कर दिया। जिससे वह गर्भवती हो गई और एक बच्चे को जन्म (Teenager raped, pregnent and birth a boy) भी दे दिया। तब आरोपी के खिलाफ बलात्कार व पोक्सो (Rape and POCSO) की धाराओं में मामला दर्ज कराया गया। (Teenager Rape, pregnent and birth)

थानाधिकारी ने बताया कि 16 साल की किशोरी आठ-नौ माह पहले किसी कार्यवश पड़ोसी मकान में गई थी, जहां आरोपी अकेला था। उसने किशोरी से बलात्कार कर लिया। डरी-सहमी पीडि़ता घर लौट आई। डर की वजह से उसने घरवालों को कुछ नहीं बताया।दो-तीन बार पेट में दर्द हुआ तो परिजन चिकित्सक के पास ले गए थे, लेकिन चिकित्सक ने इंजेक्शन लगाकर घर भेज दिया था। इस बीच, तीन चार दिन पहले पीडि़ता के पेट में तेज दर्द हुआ। घरवाले उसे निजी अस्पताल ले गए, जहां जांच करने पर उसके गर्भवती होने का पता लगा। पीडि़ता को उम्मेद अस्पताल रैफर कर दिया गया, जहां उसे भर्ती किया गया। उसने एक बच्चे को जन्म दिया। फिलहाल किशोरी अस्पताल में भर्ती है, लेकिन उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है।

अस्पताल से मामले का पता लगा तो पुलिस वहां पहुंची और पीडि़ता के बयान लेकर पड़ोसी युवक के खिलाफ बलात्कार व पोक्सो की धाराओं में मामला दर्ज किया। आरोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया।अस्पताल से मामले का पता लगा तो पुलिस वहां पहुंची और पीडि़ता के बयान लेकर पड़ोसी युवक के खिलाफ बलात्कार व पोक्सो की धाराओं में मामला दर्ज किया। आरोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया।

