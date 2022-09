Rape : नाबालिग बहनों से बलात्कार, मां ने लगाए आरोप

- पिता के डांट-डपट करने पर निकली थी घर, सीडब्ल्यूसी ने बालिका गृह भिजवाया

जोधपुर Published: September 17, 2022 11:29:31 am

जोधपुर।

पिता के डांट-डपट और गलत बर्ताव करने से गुस्साईं दो नाबालिग बहनें बिना बताए घर से निकल (2 minor sisters went out from home) गईं और दूसरे दिन थाने पहुंची। घर न जाने की इच्छा जताने पर पुलिस ने सीडब्ल्यूसी के मार्फत दोनों बहनों को बालिका गृह भिजवा दिया। अब मां ने दोनों के साथ बलात्कार करने का आरोप लगा दो जनों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई। (Rape with two minor sisters)

पुलिस के अनुसार दो नाबालिग बहनें तीन-चार दिन पहले बिना बताए घर से निकल गईं थी। परिजन ने तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं लग पाया। वे थाने पहुंचे और तलाश में मदद का आग्रह किया। दो जनों से पूछताछ की गई, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इस बीच, दूसरे दिन दोनों बहनें थाने पहुंची और पिता के आए दिन डांट-डपट व गलत बर्ताव करने से आहत होकर घर से निकले व रात को किसी पार्क में रहने की जानकारी दी। दोनाें ने किसी तरह की गलत हरकत किए जाने से इनकार किया। पिता की हरकतों के चलते दोनों बहनों ने घर जाने से मना कर दिया। तब पुलिस ने सीडब्ल्यूसी को सूचित किया और दोनों को बालिका गृह में भिजवाया। अब दोनों की मां थाने पहुंची और दो व्यक्तियों पर दोनों पुत्रियों से बलात्कार करने का आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

Rape : नाबालिग बहनों से बलात्कार, मां ने लगाए आरोप

पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें