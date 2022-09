Rape : रिश्तेदार ने मासूम बालिका से किया बलात्कार

- आरोपी किशोर पुलिस संरक्षण में

जोधपुर Published: September 02, 2022 10:14:57 pm

जोधपुर.

घर में खेल रही मासूम बालिका से उसी के रिश्तेदार किशोर ने बलात्कार (Rape with minor) किया। मासूम को घबराई हालत व रोते देख परिजन वहां आए और पीडि़ता को लेकर थाने पहुंचे। (Minor raped with relative) पुलिस ने बलात्कार व पोक्सो (Rape and POCSO) की धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी नाबालिग को संरक्षण में लिया है।

पुलिस के अनुसार पांच साल की मासूम बालिका से उसी के नाबालिग रिश्तेदार ने बलात्कार किया। आरोपी को संरक्षण में लिया गया है। जांच की जा रही है। आरोप है कि पांच साल की मासूम बालिका रात दस बजे घर में पलंग पर बैठी खेल रही थी। उसी मकान के भूतल पर बालिका के रिश्तेदार रहते हैं। उनका नाबालिग पुत्र प्रथम तल पर पहुंचा, जहां बालिका को अकेले पाया। वह मोबाइल में गेम खेलने का झांसा देकर बालिका को अपने मकान में ले गया, जहां उसने मासूम से बलात्कार किया। फिर उसे डरा धमकाकर छोड़ दिया। डरी-सहमी मासूम रोते हुए घर पहुंची, जहां उसकी हालत देख परिजन घबरा गए। उन्होंने इत्मिनान से बालिका से रोने का कारण पूछा। तब उसने रिश्तेदार की करतूत के बारे में जानकारी दी।

झाड़-फूंक के बहाने महिला से छेड़छाड़

जिले के भोजासर थानान्तर्गत आऊ कस्बे में झाड़-फूंक से सिर दर्द का इलाज करने के बहाने एक व्यक्ति ने महिला से छेड़छाड़ की। फिर डरा-धमकाकर घर भेज दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। पुलिस के अनुसार उसे काफी समय से सिर दर्द हो रहा था। ग्रामीण के झांसे में आकर वह इलाज के लिए कस्बे में एक कथित तांत्रिक के पास गई। जिसने झाड़-फूंक के बहाने सिर दर्द ठीक करने का झांसा दिया। वह दो दिन तक उसे अंध विश्वास में उलझाता रहा। तीसरे दिन रात्रि में उसे मंदिर में ठहरने के लिए दबाव डाला गया। महिला अपने परिजन के साथ रात को वहां रूक गई। मध्यरात्रि में जब परिजन सो गए तब आरोपी उठा और महिला को मंदिर के अण्डर ग्राउण्ड में ले गया, जहां उसके साथ छेड़छाउ़ की। फिर किसी को न बताने की धमकी देकर वहां से बाहर भेज दिया। डरी-सहमी महिला अपने घर चली गई, जहां उसने परिजन को आपबीती बताई। तब वो थाने पहुंचे और मामला दर्ज कराया। पुलिस ने जांच शुरू की है।

परिजन आरोपी के घर पहुंचे और उलाहना दिया। फिर वे थाने आए और उसके खिलाफ बलात्कार व पोक्सो की धाराओं में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने पीडि़ता का मेडिकल कराया और बयान दर्ज किए। आरोपी को संरक्षण में लिया गया है। पढ़ना जारी रखे

