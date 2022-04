Rape : रिश्तेदार ने ही छात्रा से बलात्कार (Rape) बनाए फोटो व वीडियो

- परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा से बलात्कार

- अब फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकियां देकर ब्कमेल का प्रयास

जोधपुर Published: April 15, 2022 10:05:19 pm

जोधपुर।

जिले में रीट की तैयारी करने के दौरान दो साल पूर्व एक छात्रा को होटल में ले जाकर एक युवक ने बलात्कार (Rape in hotel room) किया। अब फोटो व वीडियो वायरल (Threat of photo video viral) करने की धमकियां देने पर पीडि़ता थाने पहुंची और मामला दर्ज (FIR of rape registered) कराया। आरोपी युवक पीडि़ता का रिश्तेदार है।

पुलिस के अनुसार एक युवती की तरफ से एक युवक के खिलाफ बलात्कार व ब्लैकमेल (Rape and Blackmailing) करने का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि पीडि़ता वर्ष 2020 में किराए पर कमरा लेकर रीट (REET) की तैयारी कर रही थी। उसका परिचित युवक कमरे में आया और बहला-फुसलाकर घूमने के बहाने उसे एक होटल में ले गया, जहां उसके साथ बलात्कार (Rape in Hotel room) किया। उस दौरान युवक ने अश्लील फोटो व वीडियो (Nude photo and video) बना लिए थे। जिन्हें वायरल करने की धमकी देकर अब वो ब्लैकमेल करने का दबाव डाल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

छात्रा का आरोप है कि दो साल तक कोरोना व लॉक डाउन के चलते वह गांव में थी। इसलिए वह शिकायत दर्ज नहीं करा पाई। अब लॉक डाउन न होने पर वह गांव से पुलिस स्टेशन पहुंची और युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया।

