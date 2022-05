Rape sucide : मां के बयानों पर हो सकेगी कार्रवाई

- खेत मालिक के पुत्र के बलात्कार से आहत किशोरी के आत्महत्या करने का मामला (Rape and sucide case)

जोधपुर Published: May 19, 2022 10:58:39 pm

जोधपुर।

जिले में खेत मालिक के पुत्र के बलात्कार से आहत होकर एक किशोरी के ट्रेन से कटकर आत्महत्या (Sucide after rape by minor girl) करने के मामले में पुलिस ने जांच शुरू की है। अब किशोरी की मां के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराए जाएंगे।(minor girl sucide herself after rape)

सहायक पुलिस आयुक्त ने बताया कि प्रकरण में जांच शुरू की गई है। आरोपी के किशोरी से बलात्कार करने के दौरान मां ने देख लिया था। ऐसे में बतौर प्रत्यक्षदर्शी किशोरी की मां के सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराए जाएंगे। जो संभवत: शुक्रवार को मजिस्ट्रेट के समक्ष होंगे। इसके लिए पुलिस ने किशोरी की मां को सम्मन भेजा है। बयान दर्ज होने के बाद अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि गत 11 मई की सुबह एक किशोरी ने खेत से कुछ दूर रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन से कटकर जान दे दी थी। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर पोस्टमार्टम कराया था। घटना के सात दिन बाद मृतका के पिता ने खेत मालिक के पुत्र पर पुत्री से बलात्कार करने और उससे आहत होकर पुत्री के आत्महत्या करने का आरोप लगाकर एफआइआर दर्ज कराई। उसका आरोप है कि वह छह साल से खेत में कृषक है। लम्बेस मय से खेत मालिक उसकी पत्नी का देह शोषण कर रहा है। गत दिनों खेत मालिक के पुत्र ने उसकी पुत्री से भी बलात्कार किया था। पीडि़ता की मां खेत आई तो आरोपी को ऐसा करते देखा था। तब वह वहां से भाग गया था।

एफआइआर दर्ज कराने से रोकने के लिए धमकियां

पीडि़त का आरोप है कि पुत्री की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ने पूरी बात बताई थी। वह कानूनी कार्रवाई के लिए थाने जाने लगा तो खेत मालिक व पुत्र के साथ् पूर्व विधायक भैराराम पुत्र भगवानाराम आदि ने उसे रोक लिया था और उसे व परिवार को जान से मारने की धमकियां दी थी। साथ ही गांव व समाज से बाहर करने को भी धमकाया गया था।

