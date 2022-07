Rape and video viral : नौकरानी से बलात्कार कर वीडियो बनाया, फिर ब्लैकमेलिंग

- डेढ़ साल तक महिला का देह शोषण

जोधपुर Published: July 23, 2022 12:04:42 am

जोधपुर।

जिले में एक मकान मालिक ने नौकरानी से बलात्कार (Rape with made) कर दिया। साथ ही अश्लील वीडियो बनाकर वायरल (Rape and porn video made of made) की धमकी देकर डेढ़ साल तक (Blackmailed a made for one and half years from porn video) देह शोषण किया। आखिर में तंग व परेशान महिला ने पुलिस की शरण लेकर मकान मालिक के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया।

पुलिस के अनुसार मकान में काम करने वाली एक महिला की शिकायत पर मालिक के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है। बयान दर्ज कर महिला का मेडिकल कराया गया है। आरोप है कि वह आरोपी के मकान में कामकाज के साथ ही उनकी वृद्ध मां की देखरेख भी करती थी। करीब डेढ़ साल पहले मौका पाकर आरोपी ने महिला से बलात्कार किया। साथ ही वीडियेा भी बना लिया। जिसे वायरल करने की धमकी देकर देह शोषण किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

44 बिना नम्बर व मॉडिफाइड वाहनों के चालान

जोधपुर।अपराधिक गतिविधियों पर रोकथाम के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नरेट के पश्चिमी जिले की पुलिस ने शुक्रवार को अभियान चलाकर बिना नम्बर व मॉडिफाइड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की।अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) हरफूलसिंह ने बताया कि डीसीपी (पश्चिम) गौरव यादव के निर्देश पर विशेष जांच अभियान चलाया गया। इसके तहत बिना नम्बर और मॉडिफाइड यानि बम्पर लगे व मूल स्वरूप में बदलाव वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बिना नम्बर 24 और मॉडिफाइड वाले 20 वाहनों के चालान किए गए। वहीं, अन्य मद में 78 चालान किए गए। हीं, अन्य मद में 78 चालान किए गए।

