Relief from Water Crisis : जोधपुर की जनता को जल संकट से मिलेगी बड़ी राहत, जलदाय विभाग के ₹2 करोड़ के कंटीन्जेंसी प्लान को मिली मंजूरी

1- 39.99 लाख- गोयलों की ढाणी कबीर नगर, भील बस्ती कबीर नगर, तापी बावड़ी, डाइट व्यास पार्क, सरदारपुरा थाना रोड गांधी मैदान, क्रिया का झालरा, प्रताप नगर, बेलदार बस्ती, काली बेरी, हरिजन बस्ती राजबाग, धर्मावतों की बस्ती कबीर नगर ।

2- 59.70 लाख- विद्यानगर मानजी का हत्था, रामबाग नागोरी गेट, डिगाड़ी बीईएसआर कैम्पस, लक्ष्मण नगर डिगाडी, अशोक विहार शिकारगढ़, नरसिंहजी की प्याऊ लालसागर, इन्कम टैक्स कॉलोनी, जसवंत सागर लालसागर, गांधीपुरा, खोखरिया बेरा, जसवंत सागर लालसागर, टयूबवैल चौराहा लालसागर।

3- 49.43 लाख- नारकोटिक्स सेक्टर 18 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, शास्त्री नगर सेक्टर डी, एमएमसी गली, रामेश्वर नगर, जनता कॉलोनी, पाल रोड।- 59.70 लाख।

4- 59.06 लाख- 8वीं रोड सरदापुरा, लड्ढा कॉलोनी के पास, विजय चौक, खीचिंयों का नोहरा, राम नगर माता का थान, लक्ष्मी नगर, महावीर नगर, सिद्धि विनायक नगर, राम नगर, विश्वकर्मा नगर, शास्त्रीनगर, तेजा नगर, बैंक कॉलोनी, लालजी हैण्डीक्राफ्ट वाली गली के अलावा जोधपुर शहर के अन्य स्थान।