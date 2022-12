Gas tragedy : राहत भरी खबर, पांच और मरीज स्वस्थ्य, छुट्टी मिली

जोधपुरPublished: Dec 23, 2022 10:27:17 pm Submitted by: Vikas Choudhary

- गैस दुखान्तिका में झुलसे कुल दस जनों को घर भेजा, दस अभी भी भर्ती

Gas tragedy : राहत भरी खबर, पांच और मरीज स्वस्थ्य, छुट्टी मिली

जोधपुर।

जिले के शेरगढ़ थानान्तर्गत (Police station Shergarh) भुंगरा गांव में गैस दुखान्तिका (Gas tragedy in Bhungara) में झुलसे पांच और मरीज स्वस्थ्य (Five patient discharged) हो गए। महात्मा गांधी अस्पताल प्रशासन ने पांचों को छुट्टी देकर घर भेजा। अब दस जने एमजीएच में भर्ती हैं। (total 10 patient discharged in gas tragedy) (10 patient still admitted)

अस्पताल अधीक्षक डॉ राजश्री बेहरा ने बताया कि गत 8 दिसम्बर को गैस दुखान्तिका में झुलसी गुड्डी (25) पत्नी लादूसिंह, मघाराम (19) पुत्र शेराराम, उम्मेदसिंह (30) पुत्र राजूसिंह, संतोष (40) पत्नी जबराराम और रावलराम (18) पत्नी तेजाराम स्वस्थ्य हुए हैं। इन पांचों को डिस्चार्ज किया गया है। इससे पहले पांच अन्य मरीजों को भी अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। हादसे में कुल दस जनों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। अभी भी दस मरीज एमजीएच में भर्ती हैं। इनमें से सात जने सामान्य वार्ड और तीन मरीज आइसीयू में भर्ती हैं।

हादसे में मरीजों के इलाज व सार संभाल को लेकर जनप्रतिनिधियों व मरीज के परिजन ने एमजीएच चिकित्साकर्मियों की सेवा की सराहना की। अधीक्षक डॉ बेहरा व अन्य चिकित्साकर्मी इलाज को लेकर देर रात तक वार्डों में रहे।