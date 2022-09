Roadways : तनख्वाह में कटौती को लेकर पुलिस में विरोध

- रोडवेज बसों में नि:शुल्क यात्रा के लिए निरीक्षक से कांस्टेबल की तनख्वाह से हो रही दो सौ रुपए कटौती

- अब तीन सौ रुपए कटौती

जोधपुर Published: September 15, 2022 12:07:13 pm

जोधपुर।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC) की बसों में नि:शुल्क यात्री पास (Free journey in Roaways buses) के लिए तनख्वाह से तीन-तीन सौ रुपए मासिक कटौती (Monthly deduction for free journey in Roadways buses) करने को लेकर पुलिसकर्मियों में विरोध (protest among policemen for deduction from salary) के स्वर मुखर होने लगे हैं। पुलिस अधिकारी व जवान कटौती पूरी तरह बंद करवाने को सक्रिय होने लगे हैं। राजस्थान पुलिस कल्याण समिति ने मुख्यमंत्री (CM) और पुलिस महानिदेशक (DG) को पत्र भेजकर कटौती बंद करने का आग्रह किया है।

बगैर सहमति के कटौती तीन सौ रुपए की

पुलिसकर्मियों का कहना है कि रोडवेज बसों में नि:शुल्क यात्री पास के लिए राज्य सरकार ने निरीक्षक से कांस्टेबल की तनख्वाह से दो-दो सौ रुपए कटौती शुरू की थी। जो अब तीन-तीन सौ रुपए कर दी गई है। इससे पुलिस में रोष व्याप्त है। पुलिसकर्मियों का कहना है कि बगैर सहमति व राय जानें सरकार ने कटौती बढ़ा दी है।

सिर्फ साधारण बस में नि:शुल्क सुविधा

पुलिसकर्मियों को सिर्फ रोडवेज की साधारण सेवा की बसों में पास की सुविधा मिल रही है। लग्जरी बसें व वोल्वो में बैठने पर टिकट लेना होता है। वहीं, साधारण सेवा की एक बस में एक समय सिर्फ पांच पुलिसकर्मियों को ही नि:शुल्क यात्रा की अनुमति है। इससे अधिक होने पर टिकट देय हो जाता है।

लाइन में जताया विरोध, बंद करने की मांग

कटौती के विरोध में पुलिसकर्मी पुलिस लाइन परिसर में राजस्थान पुलिस कल्याण समिति के कार्यालय में एकत्रित हुए, जहां इस कटौती के प्रति नाराजगी जताई गई।

'रोडवेज बस में नि:शुल्क यात्रा के लिए पुलिसकर्मियों की तनख्वाह से पहले दो-दो सौ रुपए कटौती हो रही थी। जो अब तीन-तीन सौ रुपए कर दी गई है। इसको लेकर पुलिसकर्मी नाखुश हैं। कटौती के बावजूद रोडवेज की सिर्फ साधारण बस में नि:शुल्क यात्रा मिलती है। पुलिसकर्मी यह कटौती पूरी तरह बंद करवाना चाहते हैं।'

रणवीरसिंह, सचिव राजस्थान पुलिस कल्याण समिति जोधपुर।

