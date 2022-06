Robbery wit driver : चालक को नशीली चाय पिलाकर ऑटो व रुपए लूटे

- होश आने पर थाने पहुंचा चालक

जोधपुर Published: June 28, 2022 11:42:01 pm

जोधपुर।

दरगाह जाने के बहाने युवक-युवती ने भगत की कोठी रेलवे स्टेशन (Railway station Bhagat ki Kothi) के बाहर से ऑटो किराए पर लिया और मण्डोर थानान्तर्गत आठ मील में नशीली चाय पिलाने के बाद ऑटो, रुपए व मोबाइल लूट लिया (Auto, money and mobile robbed after drinking intoxicating tea)। होश आने पर चालक मण्डोर थाने पहुंचा और मामला दर्ज कराया।(Auto and cash robbery with driver)

पुलिस के अनुसार सरस्वती नगर निवासी डूंगरसिंह पुत्र भैरूसिंह ऑटो चालक है। वह रविवार दोपहर भगत की कोठी रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा था। तब दम्पती नजर आने वाले युवक-युवती उसके पास आए और साढ़े चार सौ रुपए में निंबा निंबड़ी दरगाह जाने के लिए ऑटो किराए पर की। इनके साथ तीन बच्चे भी थे। सभी को ऑटो में बिठाकर चालक डूंगरसिंह रवाना हो गया। आठ मील क्षेत्र में चाय की दुकान के पास पहुंचे तो युवक ने चाय पीने के लिए ऑटो रुकवाया।

दुकानदार ने चाय बना दी तो युवक ने ठण्डी बताकर गर्म करके लाने को कहा। फिर महिला चाय लेकर आई और चालक को एक कप थमाया। जिसे पीने के बाद कुछ दूर चले तो चालक बेहोश होने लग गया। पूरी तरह बेहोश होने पर युवक-युवती ने चालक की जेब से तीन हजार रुपए व मोबाइल लूट लिया। सड़क से कुछ दूर चालक को लिटाकर ऑटो भी लूटकर ले गए।

इस बीच, सोमवार शाम चालक को होश आया। ऑटो, रुपए व मोबाइल गायब थे।वो थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किए, लेकिन फिलहाल आरोपियों का पता नहीं लग पाया है।

