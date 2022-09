Robbery with ladies : लुटेरे फिर सक्रिय, महिलाओं से लूटपाट

- महिलाएं व युवतियां लुटेरों के निशाने पर

- दस दिन में लूट की चार वारदातें, एक भी वारदात का खुलासा नहीं

जोधपुर Published: September 28, 2022 12:27:00 am

जोधपुर।

त्यौहारों का सीजन शुरू होने के साथ ही बाजार में भीड़-भाड़ होने लगी है। इसी के चलते चोर व लुटेरे भी सक्रिय (Robbers are active in festive season) हो गए हैं। शहर के सारण नगर ओवरब्रिज (Saran nagar overbridge) के पास युवती के हाथ से मोबाइल व सरदारपुरा में 5वीं रोड के पास महिला से सोने की चेन लूट (Mobile and chain snatching with girl and lady) ली गई। बीते एक सप्ताह में चार महिलाओं से लूटपाट हो चुकी है और एक भी लुटेरा पकड़ा नहीं गया है। (Four robbery with ladies in last one week)

मोबाइल लूटा, कवर में थे पांच हजार रुपए

चौपासनी रोड पर सरगरा कॉलोनी निवासी सुमन पुत्री मदनलाल सरगरा बनाड़ रोड पर सारण नगर ओवरब्रिज के पास खड़ी थी। उसके हाथ में मोबाइल था। इतने में मोटरसाइकिल सवार दो युवक वहां आए और एक युवक ने झपट्टा मार युवती के हाथ से मोबाइल लूट लिया। फिर लुटेरे वहां से भाग गए। युवती का कहना है कि मोबाइल के कवर में पांच हजार रुपए भी थे। बनाड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लुटेरों की तलाश शुरू करवाई, लेकिन अभी तक लुटेरे पकड़े नहीं जा सके हैं।

साेने की चेन लूटी, मंगलसूत्र बचा

चांदपोल निवासी एक महिला मोपेड पर रात को घर लौट रही थी। 12वीं रोड व 5वीं रोड सर्कल के बीच खादी भण्डार कार्यालय के पास पहुंची तो पीछे से हेलमेट पहने दो युवक बाइक पर महिला के पास आए। एक युवक ने महिला के गले में झपट्टा मारा और एक तोला सोने की चेन लूटकर भाग गए। महिला के गले में सोने का मंगलसूत्र भी था, लेकिन वो सुरक्षित बच गया। महिला ने लुटेरों का पीछा भी किया, लेकिन वे पकड़ में नहीं आ पाए। महिला की सूचना पर परिजन और फिर पुलिस वारदातस्थल पहुंची। लुटेरों की तलाश में नाकाबंदी कराई गई, लेकिन वे पकड़े नहीं जा सके। महिला के जेठ गौरव सैन ने सरदारपुरा थाने में लूट का मामला दर्ज कराया।

तीन दिन में हुई थी तीन लूटपाट

- 21 सितम्बर : शोभावतों की ढाणी में मुरली नगर निवासी वीणा पत्नी कैलाश भाटी मोपेड पर रेलवे स्टेशन से घर लौट रही थी। देवनगर थानान्तर्गत पाल रोड पर पासपोर्ट कार्यालय के पास पावर बाइक सवार दो युवकाें ने महिला के गले से सोने की चेन लूट ली थी।

23 सितम्बर : वैष्णव नगर द्वितीय निवासी ज्योति पत्नी नरवर थानवी सुबह मोपेड पर घर लौट रही थी। चौहाबो थानान्तर्गत पीएफ ऑफिस के सामने गली में हैयर सैलून की दुकान के पास पहुंची तो मोटरसाइकिल सवार दो युवक पास आए। एक युवक ने महिला के गले में झपट्टा मारा और सोने की चेन लूट ली।

चारों लूट में युवती व महिलाएं ही शिकार

गत 21 सितम्बर से अब तक चेन लूट की तीन और मोबाइल लूटपाट की एक वारदात हो चुकी है। इन सभी वारदातों में सिर्फ युवती व महिलाओं को निशाना बनाया गया है।

