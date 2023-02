Robbers caught : डिलीवरी मैन से डेढ़ लाख रुपए लूटकर होटल में छुपे लुटेरे पकड़े

जोधपुरPublished: Jan 31, 2023 11:53:23 pm Submitted by: Vikas Choudhary

- बीकानेर में गैस एजेंसी के डिलीवरी मैन से लूट का मामला : वारदात के फरारी काटने पहुंचे थे दोनों युवक

जोधपुर।

बीकानेर (1.50 Lakh Rs Robbery in Bikaner) के नया शहर (Naya Shahar Bikaner) थाना क्षेत्र में गैस सिलेण्डर डिलीवरी मैन से डेढ़ लाख रुपए (1.50 Lakh Rs Robbery with Gas agency deliveryman) लूटने के दो आरोपियों को कमिश्नरेट के पूर्वी जिले की विशेष टीम ने रेलवे स्टेशन के बाहर गेस्ट हाउस में से पकड़ लिया। दोनों को बीकानेर पुलिस को सौंपा गया है। (Two robbers of Bikaner caught in Jodhpur)

पुलिस उपायुक्त (पूर्व) डॉ अमृता दुहन ने बताया कि बीकानेर में बंगला नगर निवासी राजाराम बिश्नोई गैस एजेंसी में डिलीवरी मैन है। वह सोमवार शाम गैस सिलेण्डर सप्लाई के लिए नया शहर थानान्तर्गत कोठारी अस्पताल के पीछे खड़ा था। इतने में दो युवक वहां आए और राजाराम के हाथ से बैग लूटकर भाग गए थे। बैग में गैस सिलेण्डर सप्लाई के करीब डेढ़ लाख रुपए और गैस बुकिंग के वाउचर थे।

लुटेरे बीकानेर से भाग गए थे। इनके जोधपुर में छुपे होने की सूचना मिली। एसआइ कन्हैयालाल, दिनेश डांगी व पुखराज के नेतृत्व में पुलिस ने तलाश शुरू की। रेलवे स्टेशन व आस-पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो संदिग्धों के सुराग मिले। रेलवे स्टेशन के पास एक गेस्ट हाउस में तलाशी ली गई तो वहां छुपे मुकेश व चन्द्रसिंह को हिरासत में लिया गया।

पूछताछ करने पर बीकानेर जिले में लालगढ़ थानान्तर्गत रामपुरा बस्ती गली-2 निवासी मुकेश कुमार (24) पुत्र ओमप्रकाश कुम्हार व गली-18 निवासी चन्द्रसिंह (23) पुत्र करणीसिंह राठौड़ को हिरासत में लिया गया। आरोपियों ने लूट की कुछ और वारदतें करना कबूल किया है। आरोपियों को बीकानेर पुलिस को सौंपा गया है। कार्रवाई में एएसआइ रराकेशसिंह, हेड कांस्टेबल ओमाराम, देवाराम, कांस्टेबल दीपाराम, जयराम व अकरम खान भी शामिल थे।