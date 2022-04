Gold Robbery : शादी से लौट रहे दंपती को डरा-धमकाकर लूटपाट

- सोने के जेवर व बीस हजार रुपए लूटे

- मोटरसाइकिल सवार दो युवकों ने डरा-धमकाकर की लूटपाट

जोधपुर Published: April 23, 2022 08:52:36 pm

जोधपुर।

भगत की कोठी (Police station Bhagat ki kothi) थानान्तर्गत जयनारायण व्यास विश्वद्यालय (JNVU New campus) के नए परिसर में पिछले रास्ते पर शुक्रवार रात मोटरसाइकिल सवार दो युवकों ने बाइक सवार दम्पती को डरा-धमकाकर सोने की दो अंगूठी, सोने की एक चेन व बीस हजार रुपए लूट लिए (gold rings, chain and 20 thousand rupees robbery with couple) । लुटेरों का पता नहीं लग पाया।

पुलिस के अनुसार बाड़मेर जिले में समदड़ी (Samdari in Barmer distrct) निवासी पारसमल पुत्र प्रतापराम सैन अपनी पत्नी के साथ भांजे की शादी में शामिल होने माता का थान आया था। शादी समारोह में शामिल होकर दम्पती मोटरसाइकिल वहां से रवाना हुए। घंटाघर क्षेत्र से अपनी दुकान के लिए कुछ सामान खरीदा और फिर झालामण्ड चौराहे के पास नव दुर्गा कॉलोनी में ससुराल के लिए रवाना हुए। दम्पती जेएनवीयू वीसी सर्किल से नए कैम्पस के पिछले रास्ते से होकर नए परिसर में पहुंचे, जहां कच्चे मार्ग पर सामने से मोटरसाइकिल सवार दो युवक आए और दम्पती को रोका। एक युवक ने मोटरसाइकिल की चाबी निकाल ली। फिर डरा-धमकाकर पारसमल को एक तरफ ले गया और जान से मारने की धमकियां देकर सोने की दो अंगूठी, एक चेन व बीस हजार रुपए लूट लिए। उधर, महिला ने फोन कर अपने भाई को वहां बुलाया तो लुटेरों ने उसके साथ भी मारपीट की। दम्पती ने बीच-बचाव कर उसे छुड़ाया। फिर लुटेरे बाइक पर भाग गए।दम्पती थाने पहुंचे और मामला दर्ज कराया।

Gold Robbery : शादी से लौट रहे दंपती को डरा-धमकाकर लूटपाट

दम्पती ने बीच-बचाव कर उसे छुड़ाया। फिर लुटेरे बाइक पर भाग गए।दम्पती थाने पहुंचे और मामला दर्ज कराया।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें