Robbery Gang : लूट करके कपड़े बदलते और फिर वारदात करते

जोधपुरPublished: Mar 13, 2023 02:51:57 am Submitted by: Vikas Choudhary

- युवती से मोबाइल लूट का खुलासा, दो गिरफ्तार

- लूट के पांच मोबाइल, चोरी की बाइक, एक बैग व कपड़े की एक जोड़ी जब्त

जोधपुर।

भगत की कोठी थाना पुलिस (Police station Bhagat ki Kothi) ने अमृतादेवी सर्कल (Mobile robbery with a girl in Jodhpur) के पास राह चलती युवती से मोबाइल लूटने के मामले का खुलासा करते हुए दो युवकों को रविवार को गिरफ्तार किया। पांच मोबाइल, चोरी की बाइक, एक बैग व कपड़े की एक जोड़ी बरामद की गई है। आरोपी युवक पहचान छुपाने के लिए वारदात करते ही चलती बाइक पर कपड़े बदलते थे। (Two accused of Mobile robbery gang arrest in Jodhpur)

थानाधिकारी सुनील चारण ने बताया कि बाड़मेर जिले में गिड़ा थानान्तर्गत खारा सिमरखिया में भांभुओं की ढाणी निवासी हेमी पुत्री जोगाराम जाट गत 10 मार्च को बासनी ओवरब्रिज से पैदल अमृतादेवी सर्कल की तरफ आई, जहां पीछे से बाइक पर आए दो युवकों ने झपट्टा मारकर युवती से मोबाइल लूट लिया था। इस संबंध में सीसीटीवी फुटेज से तलाश शुरू की गई। लुटेरों की बाइक के नम्बर पता लगा, लेकिन वो फर्जी निकले। संदिग्धों से पड़ताल के बाद मिले सुराग के आधार पर चांदपोल में बड़ी भील बस्ती निवासी हड़मान उर्फ रसगुल्ला (30) पुत्र रामदयाल भील व श्रवण उर्फ जोन (27) पुत्र तुलसीराम भील को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ के दौरान आरोपियों की निशानदेही से लूट के पांच मोबाइल बरामद किए गए। जो अलग-अलग जगहों से चुरा गए थे। साथ ही एक बैग व कपड़े की एक जोड़ी जब्त की गई।

चोरी की निकली बाइक

आरोपी काफी शातिर और स्मैक व अन्य नशे के आदी हैं। वारदात होने के बाद हुलिया छुपाने व बदलने के लिए चलती बाइक पर ही कपड़े बदलते थे। आरोपियों से वारदात में प्रयुक्त बाइक भी जब्त की गई है। जिसके इंजन व चैसिस नम्बर घिसे हुए हैं। नम्बर प्लेट भी फर्जी है।