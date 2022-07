Robbery with stabbed attack : चाकू से हमला कर युवक से लूट, पेटीएम वॉलेट से तीन पकड़े

- मोबाइल लूटकर पेटीएम वॉलेट से निकाले थे 16 हजार रुपए, उसी से मिले सुराग

जोधपुर Published: July 23, 2022 03:56:19 pm

जोधपुर।

कुड़ी भगतासनी थानान्तर्गत (Police station kudi bhagtasni) विवेक विहार (Vivek Vihaar) के हेलीपेड चौराहे के पास मोटरसाइकिल सवार तीन युवकों ने चाकू से हमला कर एक युवक से मोबाइल, घड़ी, हेलमेट व ईयरफोन लूट (Stabbed attack and robbery) लिए। मोबाइल में पेटीएम वॉलेट से 16700 रुपए निकाल (16 thousand withdrwal from Paytm walled after Mobile robbery) लिए, लेकिन इसी से मिले सुराग के आधार पर पुलिस ने शनिवार को तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। (Police arrested 3 man from Paytm walled clue)

थानाधिकारी सुमेरदान चारण ने बताया कि सांगरिया में मामा अचलेश्वर नगर निवासी राजेश सीरवी गत 21 जुलाई की देर रात बाइक पर शहर से घर लौट रहा था। विवेक विहार में हेलीपेड चौराहे के पास पहुंचा तो बाइक सवार तीन युवकों ने आड़े फिरकर उसे रोक लिया। एक युवक ने चाकू निकाला और राजेश पर वार कर दिया। जिससे उसके हाथ पर चोट आई। तभी दो अन्य युवकों ने राजेश की जेब से मोबाइल, घड़ी, ईयरफोन व हेलमेट लूट लिया और वहां से भाग गए। पीडि़त बाइक से अपने घर पहुंचा और मामले की जानकारी दी।

इतने में लुटेरों ने राजेश के मोबाइल में पेटीएम वॉलेट से 16700 रुपए निकाल लिए। इस संबंध में संदेश आने पर उसने पुलिस को अवगत कराया।

पेटीएम वॉलेट से राशि ट्रांसफर होने वाले खाते का पता लगाया। एएसआइ मदनलाल के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल प्रेम चौधरी, मनफूलराम, कांस्टेबल पप्पूराम, श्यामलाल, धीरज मीना व करनाराम ने तलाश शुरू की और मूलत: इन्द्रोका हाल केबीएचबी सेक्टर 9 निवासी पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र मोहनसिंह, मूलत: नागौर में पादूकला थानान्तर्गत सिरासना हाल केबीएचबी सेक्टर-5डी निवासी रजनी कुमार उर्फ पप्पू पुत्र प्रहलादमराम पारीक और मूलत: भोपालगढ़ में हीरादेसर रोड हाल केबीएचबी सेक्टर 5डी हरमेन्द्र पुत्र जगदीश जाट को गिरफ्तार किया। इनकी निशानदेही से लूट का मोबाइल, घड़ी व वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है। तीनों को बापर्दा रखा गया है। जेल में शिनाख्त परेड कराई जाएगी।

स्मैक के आदी है आरोपी

पुलिस का कहना है कि आरोपी स्मैक के आदी हैं। वारदात के दौरान भी आरोपी नशे में थे। स्मैक खरीदने व नशे की पूर्ति के लिए ही लूटपाट की थी।

