राष्ट्र संत चंद्रप्रभ सागर ने कहा कि जीने के लिए सांस से ज्यादा जरूरी है आत्मविश्वास

जोधपुर.राष्ट्र संत चंद्रप्रभ सागर ( Saint Chandraprabhsagar ) ने कहा कि मनुष्य को अपना आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए ( man should maintain his confidence ), क्यों कि यह जीने के लिए सांस से भी ज्यादा जरूरी है। संतप्रवर मंगलवार को गांधी मैदान में आयोजित कला प्रवचनमाला ( pravachanmala ) में अपनी एनर्जी को कैसे करें इम्प्रूव ( How to improve the energy ) विषय पर शहरवासियों को संबोधित कर रहे थे। उनके उदबोधन के दौरान श्रोताओं ने एनर्जी को बढ़ाने के लिए दोनों हाथ उठा कर मुट्ठी बांध कर प्रयोग किए।