जोधपुर।

काला हिरण शिकार मामले में शनिवार को सलमान खान को जमानत मिलने के बाद सलमान ने अपने फैंस को धन्यवाद किया। जमानत के 48 घंटे के बाद सलमान पहली बार सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए और उन्होने अपने फैंस और दोस्तों को ट्विटर के जरिए ट्वीट कर के शुक्रिया अदा किया।

सलमान ने जमानत के बाद सोमवार को करीब 5 बजे पहला ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा " मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं जो मुझसे प्यार करते हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं, आप सभी लोगो के प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।"

Tears of gratitude . To all my loved ones who are with me and never lost hope . Thank you for being there with all the love and support . God Bless .