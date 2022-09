Satlok Aashram Rampal : सतलोक आश्रम संचालक रामपाल के भाई को जोधपुर में पकड़ा

- एक अन्य व्यक्ति भी गिरफ्त में, जोधपुर में हिसार पुलिस की कार्रवाई

जोधपुर Published: September 28, 2022 11:32:04 pm

जोधपुर।

हरियाणा की हिसार पुलिस (Hisaar police) ने सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल (Satlok Aasram owner Rampal) की गिरफ्तारी के दौरान राजकार्य में बाधा डालने व पुलिस पर जानलेवा हमला करने के मामले में आठ साल से फरार रामपाल के भाई व एक अन्य व्यक्ति को जोधपुर से (Satlok Aasram's owner Rampla's brother and one other arrested in Jodhpur) गिरफ्तार किया। कोर्ट ने दोनों को भगोड़ा घोषित कर रखा था। (Hisaar police raids in Jodhpur)

हिसार पुलिस (Hisaar police) ने बताया कि प्रकरण में सोनीपत जिले के धनाना निवासी महेन्द्रसिंह और रोहतक में सुडाना निवासी दीपक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को बुधवार को हिसार की कोर्ट में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए गए। इनमें आरोपी महेन्द्रसिंह सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल का सगा भाई है।

943 आरोपी थे, 40 उदघोषित अपराधी घोषित

वर्ष 2014 में पुलिस सतलोक आश्रम संचालक रामपाल को गिरफ्तार करने पहुंची थी, जहां रामपाल समर्थक व पुलिस में टकराव हुआ था। रामपाल के कई समर्थकों ने महिलाओं व बच्चों को ढाल बना लिया था। इस संबंध में बरवाला थाने में मामला दर्ज किया गया था। जिसमें 943 आरोपी थे। इनमें से 40 जनों को कोर्ट में उदघोषित अपराधी घोषित किया था।

किराए पर मकान लेकर छुपे हुए थे दोनों आरोपी

पुलिस से बचने के लिए आरोपी महेन्द्रसिंह व दीपक फरार हो गए थे। जो उदयपुर, अहमदाबाद, राजस्थान के जोधपुर व अन्य जगहों पर छुपते रहे। पिछले दिनों दोनों जोधपुर के कमला नेहरू नगर द्वितीय विस्तार योजना में मकान का एक हिस्सा किराए पर लेकर रहने लगे थे। इसका पता लगने पर हिसार पुलिस की वाहन चोरी निरोधक टीम के एसआइ नरसिंह, एएसआइ सूरजमल, हेड कांस्टेबल सूरजभान, कांस्टेबल अनिल व संदीप ने प्रतापनगर थाना पुलिस के साथ मकान में दबिश दी, जहां से महेन्द्रसिंह व दीपक को पकड़ लिया गया। दोनों को गिरफ्तार कर हिसार ले जाया गया।

