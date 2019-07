सत्यमित्रानंद गिरि महाराज का मारवाड़ और जोधपुर कनेक्शन

जोधप़ुर.भारत मां के परम आराधक, निवृत्त जगदगुरु शंकराचार्य, पद्मभूषण पूज्य गुरुदेव स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि महाराज ( Satyamitra nand Giri Maharaj ) का ब्रह्मलीन होना जोधपुर के धर्मप्रेमी बंधुओं के लिए भी अपूरणीय क्षति है। वे अक्सर जोधपुर आते थे ( He often came to Jodhpur )। इस शहर में उनके प्रवचन ( pravachana ) सुनने के लिए लोग खूब उमड़ते थे।