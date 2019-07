कहीं पानी की किल्लत, कहीं बह रहा है पानी

जोधपुर. शहर में एक तरफ कहीं पानी की किल्लत है ( shortage of water ) और बहुत से लोग पानी का मोली समझ कर कटिंग पानी ( cutting water ) यूज कर रहे हैं तो दूसरी ओर कहीं पानी सडक़ों पर बह रहा है( flowing water on the road ) । वहीं दूसरी ओर शहर में मंडोर रोड बालसमंद तिराहे ( mandore road balsamand area ) पर पानी सडक़ पर बहता हुआ नजर आया। क्षेत्रवासियों ने बताया कि जलदाय विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है।