Fake currency : जाली नोट से फल खरीदने आए युवक को ठेलधारक ने पकड़ा

- पिछले एक महीने से जाली मुद्रा के बदले ख़रीद रहा था फल

जोधपुर Published: October 06, 2022 11:49:07 pm

जोधपुर।

बनाड़ रोड (Banar road) पर सारण नगर ओवरब्रिज (Saran nagar overbridges) के नीचे एक युवक जाली भारतीय मुद्रा (Fake Indian currency) देकर मौसमी खरीदने लगा, लेकिन ठेलाधारक और उसके दो साथियों ने सजगता दिखाते हुए युवक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले किया। नोडल पुलिस स्टेशन सरदारपुरा ने आरोपी को गिरफ्तार कर दो-दो सौ के पांच और सौ का एक जाली नोट जब्त किया। (trying to purchase fruits by fake currency)

थानाधिकारी सोमकरण ने बताया कि मूलत: बावड़ी हाल नांदड़ी निवासी ओमप्रकाश पुत्र पेमाराम जाट सारण नगर ओवरब्रिज के नीचे फल का ठेला लगाता है। ठेले में साझेदार प्रकाश प्रजापत व कन्हैयालाल भी साथ बैठते हैं। इस बीच, एक युवक वहां आया और तीन सौ रुपए में दस किलो मौसमी खरीदी। बदले में उसने दो सौ व सौ का एक-एक नोट दिया। ठेलाधारक ओमप्रकाश को संदेह हुआ। उसने नोटों की जांच की तो वे जाली निकले। उसने ग्राहक से कहा कि नोट नकली हैं। इस पर ग्राहक ने दोनों नोट छीनकर फाड़ दिए और भागने लगा, लेकिन ठेलाधारक ओमप्रकाश व उसके दोनों साथियों ने पीछा कर ग्राहक रिछपाल को पकड़ लिया। फिर उसे बनाड़ थाना पुलिस को सौंप दिया गया।

बाद में आरोपी को नोडल पुलिस स्टेशन सरदारपुरा ले जाया गया, जहां ठेलाधारक की तरफ से जाली मुद्रा को बाजार में चलाने का मामला दर्ज कर मूलत: बाप थानान्तर्गत खिदरत गांव हाल माता का थान में शिक्षक कॉलोनी निवासी रिछपाल मांजू पुत्र धन्नाराम बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया। उससे दो-दो सौ के पांच व सौ का एक जाली नोट जब्त किया गया।

दूध सप्लायर है आरोपी, टैक्सी चालक पर जताया संदेह

आरोपी रिछपाल बिश्नोई कोरोना काल से पहले मुम्बई में काम करता था, जहां वह गैस सिलेण्डर सप्लाई करता था। कोविड के चलते वह गांव लौट आया था। फिर उसने सात-आठ गाय व भैंसें खरीद ली और दूध सप्लाई का काम करने लग गया। पूछताछ में उसने बताया कि कुछ समय पहले उसने टैक्सी किराए पर की थी। चालक को दो हजार रुपए दिए थे। किराया काटकर उसने कुछ राशि लौटाई थी। जो संभवत: जाली थी। वहीं, दूध सप्लाई के बदले भी जाली नोट मिलने की जानकारी दी है। दोनों ही बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है।

एक माह से जाली मुद्रा दे रहा था

ठेलाधारक का कहना है कि उसके ठेले पर पिछले एक महीने से कोई ग्राहक जाली भारतीय मुद्रा देकर फल खरीद रहा था। वह और उसके दो साथी उस ग्राहक पर कई दिनों से नजर रखे हुए थे। फल बेचने से मिलने वाले नोटों की बारीकी से जांच भी कर रहे थे।

Fake currency : जाली नोट से फल खरीदने आए युवक को ठेलधारक ने पकड़ा

पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें