Bhungara Gas tragedy : 38 दिन बाद दूल्हे व मित्र को घर भेजा

जोधपुरPublished: Jan 15, 2023 12:47:23 am Submitted by: Vikas Choudhary

- भुंगरा में गैस दुखान्तिका : अब सिर्फ तीन महिलाएं भर्ती, हालत खतरे से बाहर

Bhungara Gas tragedy : 38 दिन बाद दूल्हे व मित्र को घर भेजा

जोधपुर।

जिले के शेरगढ़ थानान्तर्गत (Police Station Shergarh) भुंगरा गांव (Bhungara village) में शादी समारोह के दौरान गैस सिलेण्डर (Bhungara Gas tragedy) फटने से झुलसने वाले दूल्हे और उसके मित्र (groom and his friends discharged in Gas tragedy) को शनिवार को 38वें दिन छुट्टी मिल गई। दोनों स्वस्थ्य होकर घर लौटे। हादसे में अब तक 35 जनों की मृत्यु हो चुकी है। तीन महिलाएं अभी भी महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती हैं।

अस्पताल सूत्रों के अनुसार भुंगरा गांव में गत 8 दिसम्बर को सुरेन्द्रसिंह पुत्र सगतसिंह की बारात रवाना होनी थी। उससे पहले वहां लीकेज के बाद गैस सिलेण्डरों में आग लग गई थी और दो सिलेण्डर फट गए थे। जिससे दूल्हे के मासूम भतीजे व भतीजी जिंदा जल गए थे। जबकि 61 जने झुलस गए थे। इलाज के दौरान इनमें 33 और लोगों की मृत्यु हो गई थी। गंभीर रूप से झुलसे दूल्हे सुरेन्द्रसिंह 30 पुत्र सगतसिंह और चाबा में भोमसागर निवासी जालमसिंह 25 पुत्र नाथूसिंह को शनिवार को छुट्टी देकर घर भेजा गया। वहीं, गंवरी कंवर 20 पत्नी मूलसिंह, अणची कंवर 28 और रूकमा कंवर 45 पत्नी भानसिंह अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि इनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। हादसे में झुलसने वाले 17 जनों को अब तक छुट्टी देकर घर भेजा जा चुका है।