Thief servant : नौकर 12.50 लाख लेकर भागा तो आइइएस बेटों ने फैजाबाद में पकड़वाया

- व्यापारी ने कम्पनी के मार्फत चार महीने पूर्व रखा था घरेलू नौकर

- तकिए के नीचे रखी चाबी से अलमारी का ताला खोलकर रुपए चुराए

जोधपुर Published: April 14, 2022 12:50:03 am

जोधपुर। महामंदिर थानान्तर्गत भदवासिया के पास तिलक नगर में एक घरेलू नौकर (Home servant) व्यापारी के मकान में अलमारी का ताला खोलकर साढ़े बारह लाख रुपए (12 lakh stolen by servant from businessman's almirah's) लेकर चंपत हो गया। मालिक ने अपने स्तर पर तलाश के बाद दिल्ली में पदस्थापित भारतीय इंजीनियरिंग सर्विस (आइइएस) (IES) के दोनों पुत्रों की मदद से उत्तर प्रदेश में फैजाबाद (Thief servant caught from Faizabad) के पास बस से नौकर को पकड़ लिया।

Thief servant : नौकर 12.50 लाख लेकर भागा तो आइइएस बेटों ने फैजाबाद में पकड़वाया

पुलिस के अनुसार तिलक नगर निवासी विजयराज मेहता पुत्र चंपालाल जैन मण्डोर मण्डी में घी-तेल के व्यापारी हैं। उन्होंने दिल्ली की एसजे सर्विस के मार्फत गत वर्ष घरेलू नौकर के लिए सम्पर्क किया था। वहां से राकेश मुण्डा को बतौर घरेलू नौकर रखवाया गया था। एग्रीमेंट के बाद 5 दिसम्बर 2021 से आसाम में नागौन निवासी राकेश मुण्डा पुत्र बासु को घरेलू नौकर रखा था। तब से वह घर के सभी कार्य कर रहा था। गत 12 अप्रेल की रात नौकर ने विजयराज मेहता की पत्नी के तकिए के नीचे रखी चाबी चुराई और कमरे में अलमारी का ताला खोलकर एक थैली चुरा ली थी। उसमें 12.50 लाख रुपए रखे थे। थैली छत पर छुपा दी। मौका पाकर रात दो बजे नौकर थैली लेकर पिछले मकान की छत से कूदकर भाग गया था। उधर, अलमारी में रुपए से भरी थैली और नौकर गायब मिलने पर तलाश शुरू की गई। आस-पास के लोगों से पता लगा कि रात दो बजे राकेश मुण्डा हाथ में थैली लेकर भाग निकला था। तब पीडि़त थाने पहुंचे और चोरी का मामला दर्ज कराया।

ट्रेन से दिल्ली भागा, बेटों ने ट्रेन खंगाली मण्डी व्यापारी विजयराज मेहता ने बताया कि 12 अप्रेल की रात दो बजे तक वो अपना काम कर रहे थे। फिर वो सो गए थे। संभवत: इसके बाद नौकर गायब हुआ था।वह रेलवे स्टेशन पहुंचा था, जहां से सुबह चार बजे वह जैसलमेर से जम्मू-तवी जाने वाली ट्रेन में दिल्ली के लिए सवार हुआ था। तब मेहता ने दिल्ली में आइइएस सेवा के पुत्र ऋषभ व श्रेयांश को अवगत कराया। दोनों पुत्रों ने गुड़गांव, पालम, केंट, सराय रोहिल्ला में ट्रेन की सघन तलाश की, लेकिन नौकर नहीं मिला।

ममेरे भाई को कॉल करने से मिले सुराग व्यापारी मेहता ने नौकर मुहैया करवाने वाली दिल्ली की एसजे सर्विस में सम्पर्क किया। उस समय नौकर का एक ममेरा भाई वहां मौजूद था। कम्पनी वालों ने नौकर की तलाश के लिए ममेरे भाई को दोनों पुत्रों के साथ भेजा। इस बीच, नौकर ने जयपुर से अपने ममेरे भाई को कॉल किया। ममेरे भाई ने उसे कुछ नहीं बताया।आइइएस पुत्रों ने नौकर के मोबाइल नम्बर अपने पिता बताए। उन्होंने महामंदिर थाना पुलिस को सौंपे। पुलिस लोकेशन ट्रैस कर दिल्ली में आइइएस पुत्रों को बताती रही। व्यापारी के आइइएस पुत्र ऋषभ दिल्ली एमइएस में चीफ डायरेक्टर हैं और दूसरे पुत्र श्रेयांश दिल्ली पीएमओ में एडवाइजर हैं।

दिल्ली से बस में भागा, फैजाबाद में पकड़ा ट्रेन से दिल्ली में उतरने के बाद आरोपी नौकर गांव लौटने के लिए बस में सवार हुआ। आगरा से उसने फिर अपने ममेरे भाई को कॉल किया। लोकेशन से पीछा करते हुए आइइएस पुत्रों ने बुधवार सुबह यूपी में फैजाबाद के पास बस रुकवाई और उसमें सवार नौकर राकेश को पकड़ लिया। उसे बुधवार रात जोधपुर लाकर पुलिस को सौंपा।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें