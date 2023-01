Sextortion : अश्लील वीडियो बना यू-ट्यूब पर अपलोड किया

जोधपुर Jan 11, 2023

- युवक से सेक्सटॉर्शन

माता का थान थानान्तर्गत (Police station Mata ka than) भदवासिया (Bhadwasiya) में अज्ञात व्यक्ति ने सेक्सटॉर्शन (Sextortion) कर एक व्यक्ति को वीडियो कॉल कर अश्लील वीडियो व फोटो बना लिए और यू-ट्यूब (nude video upload on U Tuber and sextortion) पर अपलोड कर दिए। इन्हें हटाने की एवज में डेढ़ लाख रुपए मांगे। कुछ रुपए देने के बावजूद वीडियो डिलीट न करने पर पीडि़त ने एफआइआर दर्ज कराई।

पुलिस के अनुसार भदवासिया निवासी एक व्यक्ति ने कोर्ट में पेश इस्तगासे के आधार पर मोबाइल नम्बर के आधार पर एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ सेक्सटॉर्शन व धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि गत वर्ष अगस्त में पीडि़त के मोबाइल में किसी अज्ञात नम्बर से वीडियो कॉल आया। जो उससे अश्लील वार्ता करने लगा। इस दौरान अनजान व्यक्ति अश्लील हालत में आ गया और दोनों का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। फिर वह इस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर पीडि़त से रुपए मांगने लगा।

रुपए न देने पर आरोपी ने अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकियां दी। आखिरकार उसने यू-ट्यूब पर वीडियो अपलोड कर दिया।

इसका पता लगा तो पीडि़त घबरा गया। उसने अज्ञात व्यक्ति से सम्पर्क किया और वीडियो हटाने का आग्रह किया, लेकिन इसके बदले उसने डेढ़ लाख रुपए मांगे। पीडि़त ने आरोपी को कुछ राशि दे भी दी, लेकिन वीडियो नहीं हटाया। उलटा ब्लैकमेलिंग जारी रखी।