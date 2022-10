'सेक्सटॉर्शन' : दिल्ली की क्राइम ब्रांच का डर दिखाकर वसूली

- अश्लील फोटो या वीडियो दिखाकर फंसा रहे युवाओं को

जोधपुर Published: October 15, 2022

सोशल मीडिया (Social Media) के किसी भी प्लेटफॉर्म पर यदि आपके पास किसी युवती के नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट (Friend request) अथवा संदेश या वीडियो कॉल (Be aware of unknown video call) आ रहा है तो सावधान हो जाएं। यह आपराधिक गिरोह या साइबर ठगों का नया पैंतरा हो सकता है। जो युवतियों की आड़ में पहले मीठी-मीठी बातें करेंगे और फिर अश्लील वीडियो कॉल कर उसकी रिकॉर्डिंग कर 'सेक्सटॉर्शन' (Sextortion) के जाल में फंसा रहे हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के नाम से कॉल कर वीडियो वायरल की धमकी देकर अवैध वसूली करने में सक्रिय है। (Illegal recovery by threatening video viral)

रुपए जमा करवाओ, वरना वीडियो वायरल होगा

गत दिनों एक युवक ने युवती से वीडियो कॉल किया था। झांसे में आकर युवक ने अपने कुछ कपड़े उतार दिए थे। युवती ने यह वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। युवक को वीडियो भेज दिया। फिर युवक के पास अनजान नम्बर से धमकी भरे कॉल आने शुरू हो गए। खुद को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच से होने का बताकर अश्लील वीडियो कॉल करने के लिए धमकाने लग गए। साथ ही वीडियो को सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी देकर रुपए मांगने लग गए। युवक इतना डर गया कि उसने मोबाइल ही बंद कर दिया।

धमकियां दें तो घबराएं नहीं, पुलिस को सूचित करें

पुलिस का कहना है कि यदि किसी भी व्यक्ति के साथ सेक्सटॉर्शन होता है तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। इस संबंध में तुरंत संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कराएं। ताकि बदमाशों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जा सके।

अनजान से वीडियो कॉल न करें

साइबर एक्सपर्ट प्रिया सांखला का कहना है कि...

- सोशल मीडिया पर साइबर ठगी या अपराधिक गिरोहों से बचें।

- अनजान व्यक्ति या युवती की फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार न करें।

- यदि कोई युवती या युवती के नाम से चैट या वीडियो कॉल आता है तो उससे बचने का प्रयास करें।

- किसी के साथ सेक्सटॉर्शन होता है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।

- यदि किसी शिकायत पर आपके खिलाफ एफआइआर होती है तो पुलिस जांच के लिए थाने बुलाएगी। न कि मोबाइल पर समझौते के लिए रुपए जमा करवाने को कहेगी।

केस - 1

शहर में एक युवक की पिछले दिनों एक कथित युवती से व्हॉट्सऐप पर चैट हो रही थी। फिर वह कथित युवती ने वीडियो कॉल करने लगी। उसकी बातों में आकर युवक अर्द्ध नग्न हो गया। दूसरी तरफ से यह वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली गई। अब युवती व उसकी गैंग वीडियो वायरल करने की धमकी देकर युवक से ब्लैकमेलिंग करने लग गई। गिरोह ने दिल्ली क्राइम ब्रांच से बात करने और पचास हजार रुपए जमा न कराने पर सोशल मीडिया में वीडियो वायरल करने की धमकियां देनी शुरू कर दी।अवसाद में आए युवक ने घरवालों को बात बताई और फिर पुलिस में शिकायत दी।

केस - 2

देवनगर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति के फेसबुक पर एक युवती ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। जिसे उसने स्वीकार कर ली थी। एक दो दिन बाद ही युवती ने मैसेंजर पर संदेश भेजने शुरू कर दिए। परिचय, पता और आय का स्त्रोत जानने के बाद युवती ने वीडियो कॉल करने के लिए व्हॉट्सऐप नम्बर मांगा। उसने वीडियो कॉल सेक्स करने का झांसा दिया। युवती ने कहा कि वह उसके साथ उत्तेजक वीडियो कॉल करेगी। बदले में उसे भी वैसे ही करना होगा। यह सुन उस व्यक्ति ने पहले तो जवाब नहीं दिया। फिर युवती को अनफ्रेंड कर दिया।

केस : 3

एक युवक के पास गत जून में एक युवती ने फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। युवती समझ युवक ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। कुछ ही देर में युवती ने मैसेंजर पर संदेश भेजने शुरू कर दिए। युवक से व्हॉट्सऐप नम्बर मांगने लगी। उसने युवक से कहा कि वो उसके साथ सेक्सी वीडियो कॉल करेगी, इसलिए व्हॉट्सऐप नम्बर दे। युवक उसके इरादों को भांप गया। उसने युवती को ब्लॉक कर दिया।

केस : 4

1 अक्टूबर : आइआइटी के एक छात्र ने करवड़ थाने में ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज कराया था। आरोप है कि गत दिनों एक युवती ने मित्रता करने के बाद वीडियो कॉल किया था। उसके कपड़े उतरवाने के बाद वीडियो रिकॉर्ड कर लिया गया था। जिसे वायरल करने की धमकी देकर छात्र से लाखों रुपए ऐंठ लिए गए थे।

