SHO trape : थानाधिकारी ने शराब दुकान पर दिलवाई रिश्वत, जानिए पूरा मामला

- रिश्वत लेने के आरोप में थानाधिकारी व शराब दुकानदार गिरफ्तार

जोधपुर Updated: June 11, 2022 11:24:31 pm

जोधपुर।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (Anti curruption Bureau) (ACB) जयपुर ने जोधपुर जिले के लोहावट थानाधिकारी केसाराम बांता (SHO Lohawat Kesaram arrest for took bribe) और शराब दुकानदार को 15 हजार रुपए रिश्वत लेने पर शनिवार को गिरफ्तार किया। (Wine shop owner also arrest with SHO Lohawat in bribe case) शराब दुकानदार ने शराब की दुकान पर थानाधिकारी के लिए यह रिश्वत ली थी। फिर एसीबी की अलग-अलग टीमों ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया।

एसीबी के महानिदेशक भगवानलाल सोनी ने बताया कि परिवादी की शिकायत पर धोरीमन्ना (बाड़मेर) में पनल की बेरी गांव निवासी लोहावट थानाधिकारी केसाराम जैनाराम जाट (Lohawat SHO Kesaram & Mediator arrest in bribe case) और बतौर मध्यस्थ पीलवा निवासी रणवीरसिंह पुत्र रूपसिंह को 15 हजार रुपए घूस लेने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। थानाधिकारी के आवास की तलाशी भी ली जा रही है। अग्रिम कार्रवाई के लिए एसीबी दोनों आरोपियों को फलोदी ले गई है, जहां उनसे पूछताछ व जांच की जा रही है।

एसीबी का कहना है कि एससी-एसटी एक्ट का मामला दर्ज न करने और आरोपी को तंग-परेशान न करने के बदले थानाधिकारी केसाराम ने एक लाख रुपए की मांग की थी। गोपनीय सत्यापन में इसकी पुष्टि हुई थी। थानाधिकारी ने रिश्वत राशि पास ही शराब की दुकान पर जाकर दुकानदार को देने के निर्देश दिए थे। इस पर पीडि़त शराब दुकान पहुंचा, जहां बतौर मध्यस्थ दुकानदार रणवीरसिंह को उसने 15 हजार रुपए दे दिए। तभी एसीबी के एएसपी आहद खान ने दबिश देकर शराब दुकानदार रणवीरसिंह को रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर ब्यूरो की एक अन्य टीम ने लोहावट थानाधिकारी केसाराम को हिरासत में लिया।

