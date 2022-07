Crime with Armyman : हजारों किमी दूर फौजी से ऐसी धोखाधड़ी, जानकर चौंक जाएंगे आप

- सैन्यकर्मी को सिबिल रिपोर्ट खराब मिली तो जांच में फर्जीवाड़े का पता लगा

जोधपुर Updated: July 09, 2022 01:51:39 am

जोधपुर.

श्रीनगर (Srinagar) में पदस्थापित सेना के एक जवान के नाम से निजी बैंक ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर क्रेडिट कार्ड (Credit card issue by Bank of a armyman who posted miles away) जारी कर दिया। उस कार्ड से करीब सवा लाख रुपए की खरीदारी कर ली गई। सैन्यकर्मी लोन के लिए एसबीआइ बैंक पहुंचा तो सिबिल रिपोर्ट खराब होने का पता लगा। सैन्यकर्मी की तरफ से रातानाडा थाने (Police station Ratanada) में मामला दर्ज कराया गया।

पुलिस के अनुसार उत्तर प्रदेश में बलिया निवासी मंजीत कुमार गिरी सेना में है। गत दिनों लोन के लिए वह अपनी एसबीआइ बैंक गया था। उसकी सिविल रिपोर्ट खराब मिली तो लोन देने से मना कर दिया गया। जांच में सामने आया कि निजी बैंक से उसके नाम से क्रेडिट कार्ड जारी हो रखा है, जिससे सवा लाख रुपए की खरीदारी की गई है और भुगतान बकाया है।

इस क्रेडिट कार्ड के लिए निजी बैंक में 11 फरवरी 2021 को आवेदन किया गया था। तब वह जोधपुर पदस्थापित भी नहीं था। उस समय वह सेना की 2019 मेंट फ्लाइट यूनिट श्रीनगर में पदस्थापित था।

पेन नम्बर से कार्ड जारी, मोबाइल नम्बर दूसरे के

सैन्यकर्मी ने कस्टमर केयर पर बात की तो पता लगा कि अज्ञात व्यक्ति ने उसके पेन नम्बर से क्रेडिट कार्ड लिया है। जवान के मोबाइल नम्बर रजिस्टर्ड नहीं कराए गए। जिससे उसे ठगी का पता नहीं लग पाया। आवेदन पत्र में सैन्यकर्मी के फर्जी साइन किए गए थे। पता भी जोधपुर के हमीद बाग में एक अन्य यूनिट का दिया गया था। मोबाइल नम्बर दूसरे के दिए हुए थे। आवेदन में उसे अविवाहित बताया गया है। जबकि वह विवाहित है। सैन्यकर्मी को अंदेशा है कि बैंककर्मी ने किसी से मिलीभगत कर आधार कार्ड, पेन कार्ड व सैलेरी स्लिप से कार्ड जारी कराया है।

Crime with Armyman : हजारों किमी दूर फौजी से ऐसी धोखाधड़ी, जानकर चौंक जाएंगे आप

पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें