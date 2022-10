Six died : दो मासूम बच्चियों सहित छह की मौत, दस घायल

अ+ अ- जोधपुरPublished: Oct 26, 2022 09:37:27 pm Submitted by: Vikas Choudhary

- तीन दिन तक जिंदगी के लिए संषर्घ करने के बाद कांस्टेबल का दम टूटा

सैन्य अस्पताल के पास सड़क हादसे में क्षतिग्रस्त मोपेड।

जोधपुर।

दीपावली (Deepawali) पर शहर व आस-पास के क्षेत्रों में अलग-अलग सड़क हादसों में दो मासूम बच्चियों सहित छह जनों (Six man including two kids died) की मौत हो गई। जबकि मासूम बालक-बालिका सहित दस जने घायल (Six died and 10 injured in road accidents) हो गए।

ट्रक ने पैदल लोगों को कुचला, मासूम की मौत, तीन घायल

झालामण्ड में हनुमानदड़ी निवासी अमाराम मेघवाल दीपावली की रात परिवार सहित सांगरिया में ससुराल जाने के लिए घर से निकला। सभी पैदल ही घर से रवाना हुए थे। कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड में बाइपास स्थित निजी स्कूल के पास ट्रक ने तेज रफ्तार व लापरवाही से चलाकर उन्हें चपेट में ले लिया। अमाराम की पुत्र प्रिया (10) की मौत हो गई। जबकि उसके मामा कालूराम (30), अंजली (7) और अमाराम की साली सुमन घायल हुए हैं। अंजली के पांव के ऊपर से ट्रेलर निकला। जिससे दोनों पांव फ्रैक्चर हो गए। उसे एमडीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया।

मवेशी से बचने के प्रयास में कार पलटी, बालिका की मौत

मूलत: धुंधाड़ा हाल जोधपुर निवासी कपड़ा व्यवसायी भरत जैन दीपावली पर 24 अक्टूबर की रात पत्नी व बेटे-बेटी के साथ कार में गांव जा रहे थे। फींच गांव से निकलने पर सामने अचानक मवेशी आ गया। जिससे बचने के प्रयास में चालक भरत ने कार मोड़ ली। जिससे कार अनियंत्रित हो गई और सड़क से उतरकर पलट गई। चालक सहित चारों घायल हो गए। उन्हें एम्स ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने पूर्वी (2) पुत्री भरत जैन को मृत घोषित कर दिया। जबकि भरत, पत्नी व पांच साल के पुत्र का इलाज चल रहा है।

बहन से मिलने जा रहे भाई की रास्ते में मौत

राइकाबाग हरिजन बस्ती निवासी अजय पण्डित (28) पुत्र विजयराज वाल्मिकी मंगलवार देर शाम दीपावली के चलते अपनी बहन से मिलने के लिए घर से मोपेड लेकर निकला। वह मिलिट्री अस्पताल के पास पहुंचा तो अज्ञात वाहन ने मोपेड को टक्कर मार दी। जिससे वह नीचे गिर गया और सिर में चोट से गंभीर घायल हो गया। आस-पास के लोगों ने पुलिस को सूचित किया। फिर उसे अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में अजय पण्डित की मौत हो गई। मृतक के साले अभय प्रकाश बारासा ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ रातानाडा थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने बुधवार को पोस्टमार्टम करवा शव परिजन को सौँपा।

घायल कांस्टेबल का दम टूटा, दूसरा सिपाही घायल

दईजर की पुलिस लाइन ग्रामीण में कांस्टेबल चूरू जिले में राजगढ़ तहसील के बास गोविंदसिंह निवासी जयप्रकाश (30) पुत्र हनुमानसिंह जाट अपने साथी कांस्टेबल मोहनलाल मीणा के साथ मोटरसाइकिल पर गत 22 अक्टूबर की दोपहर पुलिस लाइन लौट रहा था। कृषि विवि के पास डिवाइडर के बीच बने कट से आई ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को चपेट में ले लिया था। सिर में चोट लगने से दोनों कांस्टेबल गंभीर घायल हो गए थे। उन्हें मण्डोर रोड पर निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां तीन दिन के संघर्ष करने के बाद मंगलवार अल-सुबह जयप्रकाश की मंगलवार को मौत हो गई। जयपुर निवासी गंभीर घायल मोहनलाल मीणा को होने आने पर हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। मण्डोर थाने में मामला दर्ज कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस के अधिकारियों ने पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित पुलिस सम्मान से विदाई दी।

दीपावली पर गांव जा रहे थे, रास्ते में मौत

शेरगढ़ थानान्तर्गत जाटी भाण्डू निवासी किशन (22) पुत्र बाबूराम जाट और उसका मित्र दूदाबेरा निवासी गणेश पुत्र गोसाईंराम जाट दीपावली के चलते बाइक पर गांव लौट रहे थे। किशन बाइक चला रहा था। लोरड़ी देजगरा बस स्टैण्ड के पास पीछे से तेज रफ्तार व लापरवाही से आए ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी। किशन गंभीर घायल हो गया। गणेश के भी चोटे आईं। दोनों को एमडीएम अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान किशन की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक ट्रेलर भगा ले गया।

ओवरब्रिज पर दीवार से टकराई बाइक, युवक की मौत

भदवासिया ओवरब्रिज पर मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने के बाद पुल की दीवार से जा टकराई और फिर पुल की रैलिंग से रगड़ते हुए कुछ दूर जाकर रूकी। मोटरसाइकिल सवार दीपक, सोनू व पवन घायल गंभीर घायल हो गए। उन्हें मथुरादास माथुर अस्पताल ले जाया गया, जहां दीपक की मृत्यु हो गई। जबकि अन्य दोनों का इलाज चल रहा है। भीतरी शहर में आचार्यों का बास निवासी भगवानदास आचार्य ने महामंदिर थाने में मामला दर्ज कराया।

पढ़ना जारी रखे