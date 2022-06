Smack seized : पति स्मैक लेकर आता, पत्नी बेचती, पुलिस ने दी दबिश

- घर से 25 ग्राम स्मैक जब्त, महिला गिरफ्तार, पति फरार

जोधपुर Published: June 02, 2022 11:07:50 pm

जोधपुर।

कुड़ी भगतासनी थाना पुलिस (Police station Kudi Bhagtasni) व जिला विशेष टीम (DSt) ने गुरुवार को बालाजी नगर के मकान में संयुक्त रूप से दबिश देकर 25 ग्राम स्मैक जब्त (25 gms smack seized) की। एक महिला को गिरफ्तार (Lady arrested in smack case) किया गया है। जबकि उसका पति (Husband run away in smack case) पकड़ में नहीं आ सका।

थानाधिकारी सुमेरदान चारण ने बताया कि युवाओं में बढ़ती नशावृत्ति की रोकथाम और स्मैक की खरीद-फरोख्त से जुड़े तस्करों पर कुछ समय से गोपनीय रूप से निगरानी रखी जा रही थी। इसी के तहत साइबर सैल के हेड कांस्टेबल प्रेम चौधरी की सूचना पर पुलिस व डीएसटी ने बालाजी नगर में नेमाराम बिश्नोई के मकान में दबिश दी। वह और उसकी पत्नी मकान से गायब हो चुके थे। पुलिस ने मकान की तलाशी ली तो वहां से 25 ग्राम स्मैक जब्त की। पति-पत्नी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।इस बीच, तलाश के बाद पुलिस ने बालाजी नगर निवासी पूनीदेवी (45) पत्नी नेमाराम बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया। जबकि उसका पति अभी तक फरार है। लूनी थानाधिकारी देवीचंद ढाका जांच कर रहे हैं।

पुलिस का कहना है कि नेमाराम स्मैक की खरीद-फरोख्त में लिप्त है। वह तस्करों से स्मैक खरीदकर लाता है और फिर पुडि़यां बनाकर पत्नी के सहयोग से युवाओं को बेचता है।

कार्रवाई में उप निरीक्षक सलीम मोहम्मद, हेड कांस्टेबल मजीद खां, दौलाराम, बजरंगसिंह, कांस्टेबल फरसाराम, बलवीर, सुरेश, सुनील व दिनेश भी शामिल थे।

कार्रवाई में उप निरीक्षक सलीम मोहम्मद, हेड कांस्टेबल मजीद खां, दौलाराम, बजरंगसिंह, कांस्टेबल फरसाराम, बलवीर, सुरेश, सुनील व दिनेश भी शामिल थे।

Smack seized : पति स्मैक लेकर आता, पत्नी बेचती, पुलिस ने दी दबिश

पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें