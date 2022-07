Smuggling : तस्करों ने पंक्चर कार आठ किमी भगाई, आग लगी तो रोकी

- कार से 207 किलो डोडा चूरा जब्त

जोधपुर Published: July 30, 2022 09:53:20 pm

जोधपुर/चित्तौडग़ढ़।

चित्तौडग़ढ़ की सदर थाना पुलिस ने शनिवार को फिल्मी अंदाज में तस्करों की कार का पीछा किया और उसका टायर पंक्चर कर दिया। इसके बावजूद तस्कर आठ किमी तक कार (Smuggler ran a puncture car for 8km) भगाई। कार में आग (Burn in a car when smuggler ran evern puncture) लगने पर रोकी तो पुलिस ने 207 किलो डोडा चूरा जब्त (207kg Poppy straw seized from a car) कर दो जनों को गिरफ्तार किया।

पुलिस के अनुसार भण्डारिया के पास हाइवे पर नाकाबंदी के दौरान निम्बाहेड़ा से जयपुर नंबर की कार आती दिखाई दी। पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया, लेकिन चालक नाकाबंदी तोड़कर कार भगाने लगा। हेड कांस्टेबल भूपेन्द्रसिंह ने स्टॉप स्टिक लगा कार पंक्चर कर दी। इसके बावजूद चालक कार भगाने लगा। पुलिस ने पीछा किया, लेकिन तस्कर ने करीब आठ किमी तक कार भगाई। फिर कार में आग लग गई। तस्कर ने कार रोकी तो पुलिस ने घेराबंदी कर कार में सवार जोधपुर जिले के लोहावट थानान्तर्गत ढेलाणा निवासी गुलाराम पुत्र देवाराम भील और चाखू थानान्तर्गत घंटियाली निवासी विक्रमसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह भाटी को हिरासत में लिया। कार से 11 कट्टों में भरा 207 किलो डोडा पोस्त बरामद हुआ। एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर डोडा पोस्त जब्त किया गया। साथ ही गुलाराम व विक्रमसिंह को गिरफ्तार किया गया। कार भी जब्त की गई। कार से 11 कट्टों में भरा 207 किलो डोडा पोस्त बरामद हुआ। एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर डोडा पोस्त जब्त किया गया। साथ ही गुलाराम व विक्रमसिंह को गिरफ्तार किया गया। कार भी जब्त की गई।

