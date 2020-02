Sparsh campaign started : आइएएस नवीन जैन ने दी ट्रेनिंग

जोधपुर ( jodhpur news.current news ) . चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग और मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी ( CMHO ) की ओर से शनिवार को सीएमएचओ सभागार में स्पर्श अभियान ( Sparsh campaign ) शुरू हुआ। आइएएस नवीन जैन ( Ias naveen jain ) ने वॉलंटियर्स को प्रशिक्षण देकर स्पर्श अभियान ( Sparsh campaign ) शुरू किया। ( latest nri news in hindi ) देखें वीडियो ( Watch video ) :