Fashion show- आधुनिकता और संस्कृति का रैम्प पर दिखा संगम, सौन्दर्य का बिखेरा जलवा

Fashion show- पत्रिका वुमन रिकॉकनाईजेशन अवार्ड

Fashion show- राजस्थान पत्रिका के स्थापना दिवस और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर चौपासनी रोड स्थित कुबेर गढ़ रिसोर्ट में आयोजित वुमन रिकॉकनाईजेशन अवार्ड समारोह में मंगलवार शाम जोधपुर की युवतियों ने रैम्प पर सौन्दर्य का जलवा बिखेरा। मीरा प्रॉडक्शन के डिजाइन और भरत दयानी के निर्देशन में आयोजित चार राउण्ड के फैशन शो का आगाज राजपुती पोशाकों से किया गया। जब पारम्परिक राजस्थानी परिधान पहने युवतियां रैम्प पर उतरी तो सदियों पुरानी राजस्थानी संस्कृति साकार हो उठी। राजस्थानी गीतों पर युवतियों ने डिजाइनर शोभा कच्छवाह के संयोजन में रैम्प पर कैटवाक किया। गीतांजलि सोनी ने मेकअप किया।

दूसरे राउण्ड में बालिकाओं ने दुल्हन वेश में आभूषण पहने हुए संगीत की मधुर धुनों पर कैटवाक कर खूब तालियां बटोरी। इस राउण्ड में मेकअप जया सोलंकी व जोली हेमंत ने सहयोग किया। तीसरे एथनिक राउण्ड में सुरभी व जूही शर्मा के संयोजन में युवतियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। चौथे इण्डो वेस्टर्न राउंड में युवतियों ने विभिन्न परिधानों में कैटवॉक किया।

Splurge of beauty on ramp in Patrika Woman Reconnaissance Award