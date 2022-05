Stone Pelting : मण्डोर एक्सप्रेस पर पथराव

- एक यात्री चोटिल, हमलावरों का सुराग नहीं

जोधपुर Published: May 29, 2022 11:26:34 pm

जोधपुर।

जोधपुर से दिल्ली जा रही मण्डोर सुपरफास्ट ट्रेन (Stone Pelting on Mandore Express train) पर रविवार रात बनाड़ रेलवे स्टेशन के पास कुछ अज्ञात लोगों ने पथराव कर दिया।जिससे 1 यात्री घायल (1 pessenger injured in stone pelting) हो गया। इससे यात्रियों में हड़कम्प मच (Passengers were stunned) गया।(Mandore express train)

रेलवे सूत्रों के अनुसार रविवार रात मंडोर सुपरफास्ट (Mandore superfast express train) के बनाड स्टेशन (Banar railway station) पहुँचने पर अज्ञात लोगों ने पथराव किया। जो ट्रेन के कोच पर लगे। इसमें एक पत्थर S-10 में यात्रा कर रहे यात्री विजय कुमार के लगा। जिससे वह घायल हो गया। इससे यात्री घबरा गए। यात्रियों के चिल्लाने पर स्टेशन के पास ही ट्रेन रोकी गई। ट्रेन में मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने मामले की जानकारी ली। रेलवे स्टाफ की ओर से घायल यात्री का प्राथमिक उपचार किया गया। आरपीएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और अज्ञात लोगों की तलाश के प्रयास शुरू किए।

आपसी विवाद में दो पड़ोसी भिड़े, चार महिलाएं सहित छह घायल

भगत की कोठी थानान्तर्गत सरस्वती नगर में रविवार शाम आपसी विवाद के चलते दो पड़ोसी भिड़ गए। एक-दूसरे से मारपीट में चार महिलाओं सहित छह जने घायल हो गए। पुलिस ने मामला शांत करवा परस्पर विरोधी मामले दर्ज किए हैं। पुलिस के अनुसार सरस्वती नगर में कुछ समय से दो पक्षों में विवाद चल रहा है। इसी के चलते शाम को एक बार फिर इनमें झगड़ा हो गया। एक पक्ष का आरोप है कि एक युवती से छेड़छा़ड़ को लेकर विवाद हुआ। विरोध करने पर दूसरे पक्ष के लोग घर में घुसे और महिला को पकड़कर बाहर ले गए, जहां उसके साथ मारपीट की गई। बीच-बचाव में आए घरवालों को भी पीटा गया। जिससे दो महिलाओं व युवती के साथ ही चार जने घायल हो गए। वहीं, दूसरे पक्ष का आरोप है कि आरोपियों ने जाति ***** शब्दों से अपमानित किया और गाली-गलौच की। विरोध जताने पर उनके साथ मारपीट की गई। जिससे महिला सहित तीन जनों के चोटें आईं। पुलिस ने एक तरफ से मारपीट और एससी-एसटी एक्ट व दूसरी तरफ से घर में घुसकर मारपीट व लज्जा भंग करने का मामला दर्ज किया गया।

