Student died : तेज रफ्तार दौड़ रह सिटी बस ने छात्रा को कुचला

- परीक्षा देकर लौट रही थी मृतका

- 12वीं रोड सर्कल पर हादसा, मोपेड चालक युवती सुरक्षित

जोधपुर Published: July 02, 2022 06:50:12 pm

जोधपुर।

12वीं रोड चौराहे पर तेज रफ्तार व लापरवाही से आई सिटी बस की चपेट से मोपेड सवार एक छात्रा (A Girl student died) की मौत हो गई। मोपेड चला रही युवती बाल-बाल बच गई। (City bus killed a student)

पुलिस के अनुसार मूलत: बाड़मेर (Barmer) जिले में पचपदरा (Pachpadra) हाल पाल रोड पर भादू मार्केट के पास निवासी मन्नत (17) पुत्री हीरसिंह खारवाल दोपहर में परीक्षा देने के लिए (A girl killed by city bus when she return to home from exam) स्कूल गई थी। परीक्षा समाप्ति के बाद अपराह्न साढ़े तीन बजे अपनी ममेरे बहन के साथ मोपेड पर घर लौट रही थी। बहन मोपेड चला रही थी। बोम्बे मोटर्स सर्कल से 12वीं रोड चौराहे की तरफ आने के दौरान ट्रैफिक पाॅइंट पर हरि लाइट होने पर युवती पाल रोड की तरफ मोपेड ले जाने लगी। इतने में 5वीं रोड की तरफ से तेज रफ्तार व लापरवाहीपूर्वक 23 नम्बर रूट की सिटी बस आई और मोपेड को चपेट में ले लिया। जिससे मन्नत नीचे गिर गई और सिटी बस ने उसे कुचल दिया। उसके सिर में गंभीर चोट आई और खून बहने लगा।

सर्कल पर मौजूद पुलिस दुर्घटनास्थल पहुंची। आस-पास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। खून से लथपथ युवती को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। परिजन भी अस्पताल पहुंचे। पिता हीरसिंह की तरफ से मामला दर्ज कर कार्रवाई के बाद शव परिजन को सौंपा गया। उधर, हादसे के बाद चालक बस को मौके पर छोड़ भाग गया। पुलिस ने दोनों वाहन जब्त किए हैं।

