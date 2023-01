Sucide : 'पापा, सॉरी, मैं मर्जी से जान दे रहा हूं', लिख छात्र ने फंदा लगाया

जोधपुरPublished: Jan 23, 2023 01:30:38 am Submitted by: Vikas Choudhary

- किराए के कमरे में शॉल के फंदे से लटका मिला शव

जोधपुर।

उदयमंदिर थानान्तर्गत (Police station Udaimandir) राइकाबाग की बैंड लाइन (Raikabagh Bandline) में किराए के कमरे में एक छात्र ने फंदा (Student hanging himself in Jodhpur) लगाकर जान (A student hanging himself) दे दी। आत्महत्या का कारण पता नहीं चल पाया है, लेकिन उसके पास मिले सुसाइड नोट में 'पापा, आइएम सॉरी, मैं मर्जी से जान दे रहा हूं" लिखा मिला। (A student wrote sucide note : Sorry Papa, I am going to sucide)

एएसआइ लादूसिंह ने बताया कि नागौर जिले में मूण्डवा तहसील के रूण गांव निवासी महेन्द्र (20) पुत्र अमराराम डूकिया बीए द्वितीय वर्ष का छात्र था और राइकाबाग की बैण्ड लाइन में किराए के कमरे में रहकर पढ़ाई कर रहा था। उसका रूम पार्टनर कुछ दिन से गांव गया हुआ था। पास ही अन्य कमरे में रहने वाले छात्र पानी गर्म करने के लिए रॉड लेने महेन्द्र के कमरे में गए, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। खटखटाने व धक्का देने पर अंदर कूंदी खुल गई। छात्र अंदर घुसे तो महेन्द्र शॉल के फंदे से लटका मिला। मकान मालिक व पुलिस मौके पर पहुंची। एफएसएल को बुलाकर जांच कराई गई। परिजन को सूचित करने के बाद शव मोर्चरी भिजवाया गया। मृतक के भाई बस्तीराम की तरफ से मर्ग दर्ज कर पोस्टमार्टम करवा शव सौंप दिया गया।

कमरे की तलाशी लेने पर एक लाइन का सुसाइड नोट मिला। जिसमें लिखा था, 'पापा, आइएम सॉरी, मैं मर्जी से जान दे रहा हूं।" फिलहाल आत्महत्या का कारण पता नहं लग सका है। मृतक बीए द्वितीय वर्ष के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी कर रहा था।