छात्र संघ चुनाव : दो गुटों में विवाद के बाद छात्रों ने दौड़ाईं गाडि़यां

जोधपुर. छात्र संघ चुनाव ( students union election ) की सरगर्मियों के बीच जिले के ओसियां ( osiyan news ) में छात्रसंघ चुनाव ( students election activities )के दौरान दो गुटों के बीच विवाद ( Dispute between two students groups ) के बाद छात्रों ने कुछ गाडिय़ां इधर उधर दौड़ाईं( Students run jeeps ) । ये तेज रफ्तार गाडि़यां बैनर पोस्टर लगी जगह में घुस गईं और गाडि़यों को आते देख वहां खड़े छात्र इधर-उधर दौड़ पड़े। इन गाडि़यों को आते देख कुछ छात्रों ने विरोध किया ( some students protested ) और गाडि़यों का पीछा भी किया। इस बीच पुलिस की गाडि़यां समय पर वहां पहुंच गईं ( police reached on time )। पुलिस दल ने हालात पर काबू पाया।