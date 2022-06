Sub Inspector suspended : रिश्वत लेने का आरोपी थानेदार निलम्बित

- समझौते के बावजूद एफआर लगाने की एवज में लिए थे एक लाख रुपए, कोर्ट ने जेल भेजा

जोधपुर Published: June 29, 2022 12:03:47 am

जोधपुर।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) (Anti curruption Bureau) (ACB) ने एक लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोपी महिला थाना (ग्रामीण) के उप निरीक्षक गिरधारीलाल को मंगलवार को न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा (one lakh Bribe accused SI send to JC) दिया। उधर, आरोपी एसआइ (Bribe accused Sub Inspector suspended) को निलम्बित भी कर दिया गया।

पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) अनिल कयाल (SP Anil Kayal)ने बताया कि एक लाख रुपए रिश्वत लेने के मामले में महिला थाना (ग्रामीण) के एसआइ गिरधारीलाल को निलम्बित किया गया है। जांच के आदेश दिए गए हैं।

एसीबी की ग्रामीण चौकी के निरीक्षक अमराराम खोखर ने बताया कि प्रकरण में गिरफ्तार उप निरीक्षक गिरधारीलाल को शाम को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए गए। रिश्वत लेने के मामले में किसी अन्य की भूमिका सामने नहीं आई है।

एसीबी का कहना है कि आरोपी एसआइ गिरधारीलाल को पुलिस िस्थत राजस्थान पुलिस अकादमी में साइबर अपराध संबंधी में प्रशिक्षण कार्यक्रम में मंगलवार को शामिल होना था, लेकिन उससे पहले वो रिश्वत लेते पकड़ लिए गए और जेल भिजवा दिया गया।

गौरतलब है कि मूलत: नागौर हाल बिलाड़ा क्षेत्र की एक महिला ने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज के लिए तंग व प्रताडि़त करने के संबंध में बिलाड़ा थाने में मामला दर्ज कराया था। जांच महिला थाना (ग्रामीण) में भेज दी थी। एसआइ गिरधारीलाल जांच कर रहे थे। जांच के दौरान दोनों पक्षों में समझौता हो गया था। इसके बावजूद एसआइ ने एफआर लगाने की एवज में डेढ़ लाख रुपए रिश्वत मांगे थे। शिकायत मिलने पर गोपनीय जांच में रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई थी। एसीबी ने सोमवार रात दईजर की पुलिस लाइन परिसर िस्थत महिला थाना (ग्रामीण) में रिश्वत लेने पर एसआइ गिरधारीलाल को गिरफ्तार किया था।

Sub Inspector suspended : रिश्वत लेने का आरोपी थानेदार निलम्बित

पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें